Trao giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 5 từ phải qua), đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho các tác giả đoạt giải ở thể loại tạp chí. (Ảnh: THẾ ANH)

Giải thưởng năm nay được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực. Qua phát động tại 168 phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, toàn giải đã tiếp nhận 5.356 tác phẩm. Sau sơ tuyển tại cơ sở, có 2.320 tác phẩm đủ điều kiện tham gia cấp thành phố; trong đó, 2.187 tác phẩm của 174 cơ quan, đơn vị và 133 tác phẩm của các tác giả tự do.

Trên cơ sở kết quả chấm sơ khảo, rà soát, đánh giá nhiều vòng theo đúng quy định, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu, có chất lượng tốt nhất vào vòng chung khảo.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải. (Ảnh: THẾ ANH).

Theo đánh giá của đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phần tham gia cuộc thi rất đa dạng, từ đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, giáo viên, cán bộ nghiên cứu, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, sinh viên và các tác giả không chuyên. Điều này cho thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của nhiều lực lượng trong xã hội.

Một trong những điểm nổi bật đó là nội dung các tác phẩm khá phong phú, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Nhiều tác phẩm tập trung bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chủ trương của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đề cập những vấn đề mới như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ giá trị văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và củng cố niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả giải thưởng. (Ảnh: THẾ ANH)

Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, lập luận tương đối chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn thành phố; khai thác hiệu quả lợi thế của báo chí đa phương tiện, qua đó góp phần đưa nội dung chính luận đến gần hơn với người đọc, người nghe và người xem. Thông qua giải, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm nhiều tập thể, cá nhân có năng lực nghiên cứu lý luận, kỹ năng báo chí và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, giải vẫn còn một số hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, công tác phát động và sơ tuyển tại một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều; có nơi chưa nghiên cứu kỹ kế hoạch và thể lệ, còn chú trọng số lượng hơn chất lượng. Một số hồ sơ chưa đầy đủ, thông tin về tác giả, nhóm tác giả chưa thống nhất, việc phân loại tác phẩm chưa đúng quy định, làm phát sinh nhiều công việc rà soát, bổ sung.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao giải cho các tác giả đoạt giải ở thể loại báo viết. (Ảnh: THẾ ANH)

Chất lượng tác phẩm chưa thật sự đồng đều. Một số tác phẩm có chủ đề tốt nhưng triển khai còn dàn trải, thiếu chiều sâu; thiên về phản ánh, giới thiệu thành tích, trong khi tính chính luận, tính chiến đấu và nội dung nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa rõ nét. Một số tác phẩm nặng về lý luận nhưng thiếu số liệu, tình huống và minh chứng thực tiễn; giải pháp còn chung chung, chưa thể hiện rõ khả năng vận dụng…

Kết quả, từ 50 bài vào vòng chung khảo, Ban tổ chức đã trao giải cho 25 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả và 15 giải tập thể.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tăng Hữu Phong tặng hoa cho các đại biểu, tác giả tham gia buổi giao lưu. (Ảnh: THẾ ANH)

Ở thể loại tạp chí, Ban tổ chức trao giải Nhì cho 2 tác phẩm: Phản bác các luận điệu xuyên tạc đòi phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở Việt Nam của Thạc sĩ Phạm Thị Vân (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ước Hà Nội và yêu cầu bảo vệ an ninh mạng từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Huỳnh Đức (Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh). Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích ở thể loại tạp chí.

Ở thể loại báo viết, 2 giải Nhì lần lượt thuộc về tác phẩm Tụt hậu hay tiến bước? Việt Nam trả lời bằng sự thật và kỳ tích (nhóm tác giả, Nhữ Văn Duy, Chu Đại Dương, Nguyễn Trung Kiên, Bùi Thị Tuyết Mai; Khoa An ninh nội địa Trường đại học An ninh nhân dân) và tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh-'Lá chắn' chân lý và bệ phóng” vươn mình (tác giả Võ Ngọc Toản; Ban Chuyên đề Công an Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích ở thể loại báo viết.

Giao lưu với các đại biểu, tác giả đoạt giải. (Ảnh: THẾ ANH)

Đối với thể loại phát thanh, truyền hình, video, Ban tổ chức trao giải Nhì cho 2 tác phẩm: Kiên định niềm tin vững vàng trong kỷ nguyên số ( nhóm tác giả Vũ Phong; Vân Khánh; Kiều Minh; Ngọc Bích; Châu Ngọc; Bích Lan; Quỳnh Lan; Thảo Trang; Thống Nhất; Minh Tấn; Quang Huy; Nhật Tiến; Thái Phương; Thiện Toàn; Ngọc Ẩn; Duy Quang; Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) và tác phẩm Series video clip: Có gì vui ở Thành phố Hồ Chí Minh phiên bản sáp nhập (3 kỳ) ( tác giả Vũ Thị Trang; Sở Ngoại vụ thành phố). Ban tổ chức còn trao 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích ở thể loại này.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng giải, làm thế nào để mỗi tác phẩm đoạt giải phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về lý luận và thực tiễn để không chỉ là những sản phẩm để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền mà có thể trở thành nguồn tư liệu giá trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác, vận dụng vào thực tiễn.

Quang cảnh lễ trao giải. (Ảnh: THẾ ANH)

Tác phẩm tham gia giải không chỉ gắn với tiềm năng, vị thế, lợi thế, những thành tựu, kết quả đạt, những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả thiết thực; những nét đẹp về văn hóa, truyền thống con người thành phố… mà còn phải là một “công trình” nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thành phố, góp phần xây dựng bản sắc, lan tỏa những giá trị tích cực của thành phố đến với đông đảo quần chúng nhân dân, đồng bào cả nước.

Đồng chí Dương Anh Đức đề nghị các tổ chức, đơn vị cần tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ tác giả có trình độ, năng lực tham gia giải thưởng; tạo điều kiện để cán bộ trẻ, đoàn viên, sinh viên, giảng viên, nhà báo, trí thức và những người có năng lực công nghệ tham gia.

Các cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức giải thưởng cần có cơ chế khuyến khích các hình thức phù hợp với môi trường số như infographic, podcast, video ngắn, sản phẩm đa phương tiện và các hình thức truyền thông sáng tạo khác đáp ứng tốt yêu cầu của thời đại.