Trao Giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ trao giải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong cho biết, năm 2026, Ban tổ chức tiếp nhận 5.356 tác phẩm, trong đó có 2.320 tác phẩm đủ điều kiện tham gia dự giải cấp thành phố.

Qua chấm giải, có 136 tác phẩm chất lượng vào vòng chấm chính thức và 50 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Kết quả, có 25 tác phẩm và 15 tập thể xuất sắc được trao giải.

Thành viên Ban Giám khảo và một số tác giả đạt giải giao lưu tại chương trình.

Theo đồng chí Tăng Hữu Phong, nội dung tác phẩm dự thi phong phú, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Nhiều tác phẩm tập trung bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chủ trương của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cập đến chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và củng cố niềm tin của nhân dân. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, gắn lý luận với thực tiễn thành phố; khai thác hiệu quả lợi thế của báo chí đa phương tiện...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không gian mạng đang trở thành không gian xã hội quan trọng, bên cạnh những luồng thông tin tích cực cũng tồn tại nhiều thông tin sai lệch, tác động trực tiếp đến nhận thức và tâm lý xã hội.

Do đó, công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng phải chủ động trong cung cấp thông tin, định hướng nhận thức và xây dựng niềm tin trong cộng đồng xã hội. Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động quan trọng góp phần thực hiện điều đó.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Anh Đức trao giải cho các tác giả.

Đồng chí Dương Anh Đức lưu ý, TP Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, năng động, sáng tạo, luôn đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tác phẩm tham gia giải không những phải gắn với tiềm năng, vị thế, lợi thế, những thành tựu, kết quả đạt, những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả thiết thực; những nét đẹp về văn hóa, truyền thống con người thành phố… mà còn phải là một “công trình” nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thành phố, xây dựng bản sắc, lan tỏa những giá trị tích cực của thành phố.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy cho 25 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải ở các thể loại: tạp chí; báo viết; phát thanh, truyền hình, video và 15 tập thể đạt giải thưởng Tập thể xuất sắc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong và Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Khoa Hải trao giải cho các tác giả thuộc nhóm Phát thanh, truyền hình, video, clip.

Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TP Hồ Chí Minh năm nay không có giải nhất, có 6 giải nhì (mỗi thể loại 2 giải nhì); 8 giải ba, 11 giải khuyến khích.

Trong đó, Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Đức, Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh, với tác phẩm: "Công ước Hà Nội và yêu cầu bảo vệ an ninh mạng từ thực tiễn TP Hồ Chí Minh", đạt giải Nhì ở thể loại Tạp chí.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng trao khen thưởng cho 15 tập thể đạt giải thưởng Tập thể xuất sắc.

Trung tá Võ Ngọc Toản, Giảng viên Trường Đại học An ninh nhân dân, với tác phẩm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh - “Lá chắn” chân lý và bệ phóng” vươn mình và nhóm tác giả Nhữ Văn Duy; Chu Đại Dương; Nguyễn Trung Kiên; Bùi Thị Tuyết Mai, Khoa An ninh nội địa Trường Đại học An ninh nhân dân, với tác phẩm: "Tụt hậu hay tiến bước? Việt Nam trả lời bằng sự thật và kỳ tích", cùng đạt giải Nhì thể loại Báo viết.

Thượng tá, TS. Lê Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, chúc mừng các tác giả là cán bộ, giảng viên của trường đạt giải.

Ngoài ra, 2 đơn vị: Trường Đại học An ninh nhân dân; Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh còn được trao giải thưởng Tập thể xuất sắc…