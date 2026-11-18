Các đại biểu tham dự Lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Thị Thơm nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân dân, nông thôn là một hoạt động quan trọng của Trung ương Hội NDVN trong thời gian qua; việc tổ chức giải và Cuộc thi về ảnh thể hiện sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội trong giai đoạn mới.

Theo đó, hoạt động đã góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh; các mô hình, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là các đột phá trong phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Thị Thơm phát biểu

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Thị Thơm cho biết, sau 3 mùa giải tổ chức thành công, bước sang mùa giải thứ Tư, “Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, quy mô tổ chức, cũng như số lượng giải với nhiều hạng mục, nhiều thể loại, mở ra sân chơi bổ ích cho các nhà báo, phóng viên chuyên viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ, các tác phẩm gửi về tham dự giải năm nay đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về NN, ND, NT Việt Nam. Mỗi bài báo in trên mực giấy, những tác phẩm sinh động trên báo điện tử; mỗi âm thanh trên sóng phát thanh; mỗi thước phim, hình ảnh trên các sản phẩm truyền hình đã miêu tả, phản ánh sống động, chân thực nhất tới từng luống cày, thửa ruộng; từng đường làng, ngõ xóm và tới từng gương mặt của người nông dân Việt Nam. Đó là một bức tranh toàn cảnh, chứa đựng những gam màu tích cực về sự đổi thay không ngừng của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong giai đoạn bước vào kỉ nguyên vươn mới.

Bên cạnh việc thể hiện những gam màu tích cực, nhiều tác phẩm không ngại né tránh, phản ánh các vấn đề có tính chất phản biện về những vấn đề còn bất cập trong nông nghiệp, nông thôn hiện nay; có những bài phản ánh điểm nghẽn cơ chế, chính sách; điều tra các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bảo vệ rừng phòng hộ; đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)... với những góc nhìn thẳng thắn trên tinh thần “chống để xây”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy ánh sáng để đẩy lùi bóng tối”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giải A cho các tác giả.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức giải, sau 10 tháng phát động và tổ chức giải, đã có tổng cộng đã có gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi gửi tham dự. Trong đó, với Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có 1.586 tác phẩm và 3.500 là các tác phẩm, sản phẩm ảnh dự thi ở thể loại ảnh báo chí.

Sau một thời gian làm việc công tâm, khách quan, nghiêm túc, qua nhiều vòng chấm sơ khảo, chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn lựa ra được 50 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí của 50 tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí, các tác giải không chuyên như video-clip vừa giới thiệu để trao giải thưởng.