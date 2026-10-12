Trao giải 26 tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải ở thể loại ký.

Với chủ đề “Lai Châu - Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển”, sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi nhận được 229 tác phẩm của 144 tác giả đến từ 21 tỉnh, thành phố trong cả nước, ở độ tuổi từ 13 đến 86. Trong đó, có 108 tác phẩm của tác giả trong tỉnh và 121 tác phẩm của tác giả ngoài tỉnh. Tác giả tham gia đến từ cả ba miền bắc, trung, nam, với thành phần đa dạng, từ những cây bút chuyên nghiệp đến người sáng tác không chuyên.

Theo thể loại, cuộc thi có 100 tác phẩm truyện ngắn của 72 tác giả và 129 tác phẩm ký của 91 tác giả. Qua rà soát, phân loại và thẩm định theo thể lệ, Ban tổ chức xác định 180 tác phẩm hợp lệ, gồm 78 truyện ngắn và 102 tác phẩm ký; 49 tác phẩm không đáp ứng yêu cầu dự thi.

Các tác phẩm cơ bản bám sát chủ đề, khai thác phong phú thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, con người và đời sống lao động, sản xuất; phản ánh phong tục, tập quán, lễ hội, tri thức bản địa, tiềm năng du lịch, sản phẩm đặc trưng, quá trình đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ biên giới và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Lai Châu.

Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến tất cả các xã, phường của tỉnh Lai Châu.

Về chất lượng, nhiều tác phẩm cho thấy sự đầu tư sâu trong lựa chọn đề tài, xây dựng hình tượng và thể hiện nội dung. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với đời sống đương đại; khai thác chiều sâu văn hóa, nhân vật và những chuyển biến trong đời sống. Ở thể loại truyện ngắn, các tác giả chú trọng xây dựng cốt truyện, tình huống, nhân vật và chi tiết nghệ thuật. Với thể loại ký, chất liệu về cảnh quan, di sản, nghề truyền thống, vùng biên, lao động, sản xuất và đời sống xã hội được khai thác đa dạng, kết hợp quan sát thực tế với cảm xúc, suy ngẫm của người viết.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức quyết định trao giải cho 26 tác phẩm, gồm 13 truyện ngắn và 13 tác phẩm ký. Cơ cấu giải thưởng có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả đoạt giải Nhất thể loại ký.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khuyến khích sáng tác những tác phẩm có giá trị về vùng đất, con người, truyền thống văn hóa và tiềm năng phát triển của Lai Châu. Qua đó, cuộc thi mở rộng sự quan tâm của các tác giả trong và ngoài tỉnh đối với Lai Châu, tạo thêm những góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của địa phương.

Kết quả cuộc thi không chỉ ghi nhận nỗ lực sáng tạo của các tác giả mà còn bổ sung nguồn tác phẩm văn học phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá văn hóa và du lịch. Việc tiếp tục giới thiệu, lan tỏa các tác phẩm tiêu biểu trên báo chí, phương tiện truyền thông, nền tảng số và trong hoạt động giáo dục sẽ góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Lai Châu, đồng thời khuyến khích phong trào sáng tác văn học nghệ thuật tiếp tục phát triển.