Các đại biểu dự lễ trao giải.

Hai cuộc thi thu hút 214 tác giả tham gia, với tổng số 451 tác phẩm gửi dự thi. Qua rà soát, thẩm định, có 320 tác phẩm đủ điều kiện tham gia xét giải. Các tác phẩm cơ bản bám sát chủ đề, phản ánh đời sống xã hội, con người Điện Biên. Thể hiện tình cảm, trách nhiệm, góc nhìn sáng tạo của tác giả; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và khuyến khích phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả.

Đối với Cuộc thi viết “Thầy cô và mái trường”, Ban Tổ chức tiếp nhận 230 tác phẩm của 144 tác giả, trong đó 165 tác phẩm đủ điều kiện dự thi. Ban Tổ chức đã trao 17 giải, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Các bài viết tập trung tôn vinh công lao, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo, tình thầy trò, những kỷ niệm đẹp về trường lớp, góp phần lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo và giá trị nhân văn trong giáo dục.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Điện Biên hôm nay” nhận 221 tác phẩm của 70 tác giả, với 155 tác phẩm đủ điều kiện dự thi. Ban Tổ chức trao 14 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích. Các tác phẩm ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc và những đổi thay của tỉnh. Đáng chú ý, các giải nhất, nhì, ba được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ chuyên môn trong công tác chấm chọn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhì cho các tác giả.

Việc tổ chức hai cuộc thi góp phần tạo sân chơi sáng tạo, tôn vinh giá trị nghề nghiệp, lan tỏa những tác phẩm có ý nghĩa, qua đó góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Điện Biên đến công chúng.