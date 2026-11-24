Bà Lý Hậu Hồng Lê, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cho tập thể, cá nhân đoạt giải nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026. Ảnh: An Nhơn

Hai cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể đoạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026. Ảnh: An Nhơn

Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đoạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026. Ảnh: An Nhơn

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026 diễn ra từ ngày 3-9 đến 16-9, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực, gắn với đời sống xã hội như: pháp luật về thuế, trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tư pháp người chưa thành niên. Cuộc thi thu hút 55.094 thí sinh tham gia với 474.006 lượt thi. Ban tổ chức đã công nhận và trao giải cho 8 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể đoạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên và thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: An Nhơn

Ở giải tập thể, Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Hiệp) đoạt giải nhất; Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước) và Trường THPT Ngô Quyền (phường Trấn Biên) đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân, Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai, Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, Trường THPT Phước Thiền và Trường đại học Đồng Nai.

Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên và thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: An Nhơn

Ở giải cá nhân, ông Nguyễn Phi Hùng (giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Long Bình) đoạt giải nhất; ông Nguyễn Minh Tuấn (giáo viên Trường TH-THCS Thiện Tân, phường Trảng Dài) và ông Trần Ngọc Hải (giáo viên Trường TH-THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Biên Hòa) đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về bà Trần Thị Diễm Hương (giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Long Bình), em Trần Ngọc Xuân Uyên (lớp 12A5, Trường THPT Thanh Bình, xã Phú Lâm) và em Mai Bá Sơn (lớp 11A2, Trường THPT Ngô Quyền, phường Trấn Biên).

Đại biểu, ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân đoạt giải tại các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026. Ảnh: An Nhơn

Đối với Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh, học viên, sinh viên và thanh niên, các nội dung tập trung vào những vấn đề gần gũi với thế hệ trẻ như: phòng, chống ma túy; nghĩa vụ quân sự; việc làm; giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Cuộc thi diễn ra từ ngày 12-10 đến 25-10 và thu hút 62.414 thí sinh tham gia với 328.020 lượt thi. Ban tổ chức đã công nhận và trao giải cho 8 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Ở giải tập thể, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đoạt giải nhất; Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng và Trường THPT Long Thành đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân, Trường THCS Trường Chinh, Trường TH-THCS Trị An, Trường THCS Tân Phú và Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Ở giải cá nhân, ông Trần Ngọc Hải (giáo viên Trường TH-THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Biên Hòa) đoạt giải nhất; ông Nguyễn Phi Hùng (giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Long Bình) và em Nguyễn Ngọc Hân (lớp 7/2, Trường THCS Lê Quang Định, phường Tam Hiệp) đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về em Vũ Đoàn Anna (lớp 7/2, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Long Bình), em Trần Ngọc Xuân Uyên (lớp 12A5, Trường THPT Thanh Bình, xã Phú Lâm) và ông Nguyễn Minh Tiến (chuyên viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai).

Việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận, tìm hiểu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.