Trao giải 10 đội xuất sắc tại diễn tập an ninh mạng quốc gia 2026

Đội Đồng Xuân nhận giải Nhất chương trình Diễn tập an ninh mạng quốc gia 2026. Ảnh: BTC.

Ngày 27/10, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại chương trình Diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026.

Ban tổ chức trao một giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về đội Đồng Xuân, gồm 9 thành viên đến từ các phòng An ninh mạng của Công an các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cục Chuyển đổi số Văn phòng Chính phủ và Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Nội vụ. Đội Đồng Xuân cũng ghi dấu ấn với thành tích giải 15 câu hỏi chỉ trong một giờ.

Hai giải Nhì lần lượt được trao cho đội Hoàng Thành và Ô Cầu Dền. Ba đội Ba Đình, Hoàn Kiếm và Ô Cầu Giấy nhận giải Ba. Các đội Văn Miếu, Ô Quan Chưởng, Ô Đông Mác và Ô Chợ Dừa cùng đạt giải Khuyến khích.

Chương trình Diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026 được xây dựng với kịch bản mô phỏng tấn công vào hệ thống thông tin của một tổ chức tài chính, với hai phiên diễn tập. Phiên thứ nhất là phiên thực hành kéo dài 7,5 tiếng liên tục trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của tổ chức này, với sự tham gia của 90 cán bộ, chiến sĩ và chuyên viên thuộc 46 đơn vị. Các đơn vị gồm lực lượng thường trực bảo vệ an ninh mạng của 14 Bộ, ngành và phòng an ninh mạng công an tại 32 tỉnh, thành phố, được chia thành 10 đội.

Phiên thứ hai được tổ chức dưới hình thức hội thảo chuyên đề, với sự tham gia của lãnh đạo phòng an ninh mạng công an các tỉnh, thành phố và đơn vị bảo đảm an ninh mạng của các Bộ, ngành.

Điểm mới của chương trình là kết hợp nhiệm vụ phòng thủ với điều tra trực tiếp. Các đội vừa giám sát, phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công để bảo vệ hệ thống, vừa phân tích nhật ký, truy vết hoạt động của tội phạm mạng qua các giai đoạn. Nhiệm vụ còn gồm khoanh vùng, xử lý sự cố, khôi phục hoạt động hệ thống và thu thập chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Phần điều tra được chấm điểm theo hình thức CTF (Capture The Flag – thi đấu chiếm cờ), với 43 thử thách. Kết quả của mỗi đội phản ánh cả năng lực phòng thủ và khả năng điều tra sự cố an ninh mạng.

Đồng thời, đây là lần đầu tiên, lực lượng chuyên trách của công an địa phương và lực lượng bảo đảm an ninh mạng của các Bộ, ngành cùng xử lý một tình huống sự cố chung trên hệ thống mô phỏng trải rộng từ hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống đến điện toán đám mây, chuỗi khối và tài sản số.

Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Nguyễn Hồng Quân cho biết, chương trình diễn tập năm nay diễn ra thực chất với những bài toán bám sát thực tiễn. Thời gian qua, nguy cơ an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nhóm tấn công có chủ đích duy trì hoạt động, nhắm vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và hạ tầng trọng yếu.

Tài chính – ngân hàng là một trong những mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Sự cố an ninh mạng tại các tổ chức tài chính có thể gây thiệt hại tài sản, làm lộ dữ liệu khách hàng, gián đoạn thanh toán và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Các đối tượng kết hợp nhiều phương thức tấn công như sử dụng mã độc tống tiền, đánh cắp dữ liệu, lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo hình ảnh, giọng nói và tự động hóa hoạt động nhằm chiếm đoạt tài sản.