Trao gần 600 triệu đồng hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Tiến và lãnh đạo hai trường trao kinh phí hỗ trợ cho hai em.

Gia đình hai em Ngọc và Tịnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai năm trước, cha qua đời, mẹ hai em là chị Trần Thị Hiệp một mình bươn chải đủ nghề, vừa làm lao công, vừa tranh thủ làm ruộng để nuôi con ăn học. Sáng 18-9, chị Hiệp điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 14B thì không may xảy ra va chạm với xe tải và tử vong tại chỗ. Sự ra đi đột ngột của chị khiến hai người con thơ bơ vơ, trong khi chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thiếu vắng người mẹ là điểm tựa yêu thương lớn nhất của các em.

Trước mất mát quá lớn của gia đình, lãnh đạo hai nhà trường đã phát động, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh và các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ hai em, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Số tiền nghĩa tình góp phần giúp hai em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập và vững vàng bước tiếp trên hành trình phía trước.