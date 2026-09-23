Trao gần 150 triệu đồng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao quà cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện nhân dịp Tết Trung thu.

Đối với các bệnh nhi đang phải chống chọi với bệnh tật, đêm hội còn mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Dù không thể đón Tết Trung thu tại gia đình, nhưng ngay tại không gian bệnh viện, các em vẫn được sẻ chia không khí ấm áp với ánh trăng, tiếng trống hội, những chiếc đèn ông sao rực rỡ và tình yêu thương từ cộng đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao quà cho các cháu bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em trao quà cho các cháu bệnh nhân nhi.

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm đã trao tặng các phần quà cho 159 bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện, với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Cùng với đó, các đơn vị và các nhà hảo tâm cũng trao tặng thêm nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu cùng các suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị chạy thân tạo tại bệnh viện.