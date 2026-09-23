Trao gần 150 triệu đồng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
Tối 22-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu năm 2026" cho con em cán bộ, viên chức, người lao động cùng toàn thể các cháu bệnh nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện.
Đối với các bệnh nhi đang phải chống chọi với bệnh tật, đêm hội còn mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Dù không thể đón Tết Trung thu tại gia đình, nhưng ngay tại không gian bệnh viện, các em vẫn được sẻ chia không khí ấm áp với ánh trăng, tiếng trống hội, những chiếc đèn ông sao rực rỡ và tình yêu thương từ cộng đồng.
Nhân dịp này, đại diện các đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm đã trao tặng các phần quà cho 159 bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện, với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Cùng với đó, các đơn vị và các nhà hảo tâm cũng trao tặng thêm nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu cùng các suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị chạy thân tạo tại bệnh viện.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/trao-gan-150-trieu-dong-qua-trung-thu-cho-benh-nhi-tai-benh-vien-da-khoa-tinh-tuyen-quang-4ae579b/