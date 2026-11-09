Trao gần 130 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ đến người đàn ông bệnh nặng

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 129.688.000 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh Lương Quốc Mạnh (quê Vĩnh Long), nhân vật trong bài viết “Mẹ già ngày nào cũng ngóng con út, không hay con đang nợ viện phí 200 triệu”.

Chị Lương Ái Ngự Chiêu, chị gái anh Lương Quốc Mạnh gửi lời cảm ơn tới Báo Điện tử VTC News cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với gia đình trong lúc khó khăn.

“Số tiền này là sự giúp đỡ lớn với gia đình tôi, giúp gia đình chúng tôi có chi phí để trả số nợ vay mượn cho Mạnh mổ trước đó và cũng là nguồn lực để Mạnh tiếp tục điều trị trong thời gian tới”, chị Ngự Chiêu cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thu Ngàn, Trưởng Đại diện Văn phòng phía Nam - Báo Điện tử VTC News trao số tiền 129.688.000 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình anh Lương Quốc Mạnh.

Hiện anh Mạnh về quê Vĩnh Long dưỡng bệnh để tiết kiệm chi phí sinh hoạt ở TP.HCM. Hàng tháng gia đình đưa anh Mạnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám một lần. Dù qua cơn nguy kịch nhưng bệnh tình anh Mạnh vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài.

Khoảng 4 tháng trước, cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến. Trước đó, anh Mạnh không có dấu hiệu bất thường hay biết mình đang mang trong người căn bệnh nguy hiểm. Cơn đau đến quá nhanh, anh chỉ kịp gọi điện cầu cứu người thân. Người anh đang ở cách đó hơn chục km lập tức quay về, đưa em đi cấp cứu.

Tại bệnh viện địa phương, sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ phát hiện anh Mạnh bị bóc tách động mạch chủ, tổn thương kéo dài từ khu vực gần tim xuống đến bụng. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, cần được chuyển gấp lên TP.HCM. Gia đình phải ký cam kết bởi ngay cả hành trình chuyển viện cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Anh Mạnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị và trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Từ đó, mỗi ngày trôi qua với gia đình không chỉ là một ngày chờ đợi tin sức khỏe của người con, người em, mà còn là một ngày nỗi lo về viện phí lớn dần.

Khoản tiền 129.688.000 đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi qua Báo Điện tử VTC News trở thành nguồn động viên lớn đối với gia đình, giúp anh Mạnh có thêm điều kiện tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ gia đình anh Lương Quốc Mạnh xem TẠI ĐÂY. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.