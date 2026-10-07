Trao dụng cụ chứa nước cho người dân ứng phó sớm El Nino

Phó Cục trưởng, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ người dân vùng thiếu nước sinh hoạt tỉnh Cà Mau ứng phó sớm với hiện tượng Elnino diễn ra vào mùa khô năm 2026 – 2027.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương cho hay, tỉnh Cà Mau tuy có hệ thống sông ngòi dày đặc nhưng bước vào mùa khô tình trạng thiếu nước sản xuất, sinh hoạt xảy ra tại một số địa phương như: Xã Khánh Lâm, Biển Bạch, Nguyễn Phích, Khánh An. Đặc biệt, những khu vực này không thể sử dụng nước giếng khoan để khai thác nước ngầm để sinh hoạt nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ xảy ra gay gắt.

800 hộ dân thiếu nước sinh hoạt được nhận dụng cụ chứa nước về nhà trong đợt này. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Ông Tô Hoài Phương Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong đợt cấp nước lần này, đã trao 800 bồn chứa nước, mỗi bồn có dung tích 1.000 lít cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại những khu vực vùng lõm dân cư. Tuy vẫn chưa đảm bảo cho người dân dự trữ nước mưa trong mùa khô năm 2026-2027 nhưng đã đáp ứng nhu cầu trước mắt cho một số hộ đặc biệt khó khăn.

Cũng theo ông Tô Hoài Phương, Sở sẽ tiếp tục rà soát, thống kê trên địa bàn tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người dân dụng cụ chứa nước để đảm bảo dự trữ nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô. “Về lâu dài, chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch xây dựng hệ thống nước sạch đến những khu dân cư thiếu nước sinh hoạt thường xuyên tại các xã trọng điểm” – Ông Tô Hoài Phương, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Thanh Phong ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch cho biết, khu này không sử dụng được nước giếng khoan vì nước nhiễm phèn khá nhiều nên tình hình thiếu nước vào mùa khô hàng năm ở đây diễn ra gay gắt. Có năm chính quyền địa phương chở nước ngọt đến cho người dân ai cũng vui mừng chở từng can đem về nhà.

Người dân xã Biển Bạch vận chuyển dụng cụ chứa nước về nhà. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

“Hôm nay được hỗ trợ bồn chứa nước người dân khu vực rất phấn khởi, đến nơi nhận rất sớm để đem dụng cụ chưa nước về dự trữ cho kịp thời tiết mưa để sinh hoạt trong gia đình. Người dân nơi đây cảm ơn ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, chăm lo cho người dân trước mùa khô năm 2026 – 2027” - ông Lê Thanh Phong bày tỏ.

Ông Lê Văn Dãy, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Bạch thông tin thêm, cứ đến cao điểm mùa khô, người dân xã Biển Bạch lại rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. việc tìm kiếm nguồn nước ngọt sinh hoạt trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều hộ gia đình nơi đây cũng như chính quyền địa phương. Nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt do hệ thống quá tải nên hầu hết người dân chờ nước ngọt từ nơi khác đem đến.

Ông Lê Văn Dãy chia sẻ, hôm nay được hỗ trợ dụng cụ chưa nước không chỉ riêng người dân xã mà chính quyền địa phương rất phấn khởi bởi giải quyết trước mắt vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Về lâu về dài, UBND tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai thêm hệ thống đường ống cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong những năm tới đây.

Người dân xã Biển Bạch vận chuyển dụng cụ chứa nước về nhà. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, từ tháng 6 trở lại đây, hiện tượng El Nino đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, trong đó có các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Riêng đối với tỉnh Cà Mau, hiện tượng hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng gay gắt đến tình hình nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân. Ông Nguyễn Hồng Khanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau chủ động ứng phó sớm hiện tượng El Nino, chủ động lịch thời vụ sản xuất, đẩy nhanh thực hiện các công trình dự án đối với việc cấp nước sinh hoạt đối với những hộ dân khu vực ven biển, những nơi thiếu nước sinh hoạt nhằm giải bài toán thiếu nước ở tỉnh Cà Mau trong thời gian tới sắp tới.