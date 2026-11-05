Trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình và Đoàn công tác của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia Đoàn công tác có bà Choi Jin-kyung, Giám đốc Trung tâm Báo cáo tích hợp về các sai phạm trong tuyển dụng; đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; Mai Khanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình của tỉnh Ninh Bình. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về sắp xếp đơn vị hành chính, ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định đã được hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 01/7/2025.

Ninh Bình là tỉnh phía Nam Thủ đô Hà Nội, có diện tích gần 4.000 km², dân số trên 4,4 triệu người, giữ vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang kinh tế Bắc - Nam của Việt Nam. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, kết tinh, hội tụ các dòng chảy lớn: Văn hóa (Tràng An - Hoa Lư - Tam Chúc); lịch sử (Thiên Trường - Thăng Long - Đông Sơn). Trên địa bàn có hơn 5.000 di tích lịch sử, nổi bật như: Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An; Khu du lịch quốc gia Tam Chúc; quần thể du lịch tâm linh Bái Đính; Đền Vua Đinh, Vua Lê; Đền Trần; Đền Phủ Dầy được công nhận là di sản phi vật thể "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ".

Kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện trên cả ba trụ cột là công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong đó, công nghiệp tiếp tục được đầu tư phát triển, các khu công nghiệp từng bước được mở rộng theo quy hoạch; nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị; dịch vụ, đặc biệt là du lịch - lĩnh vực có nhiều lợi thế. Hiện nay, cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 48,62%; Dịch vụ 22,56%; nông lâm nghiệp và thủy sản 10,84%. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Ninh Bình phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng 11,31%, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố.

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; triển khai đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đó là, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự giám sát của Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, từ cơ sở, chi bộ đảng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để "không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; bảo đảm khách quan, toàn diện. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Nhân dân lên trên hết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phòng ngừa, phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm; kết hợp chặt chẽ phòng ngừa với phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, có trọng tâm, trọng điểm.

Kế thừa, phát huy các giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động hội nhập và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh với 17 đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên; ban hành Chương trình trọng tâm công tác; Chương trình kiểm tra, giám sát…

Hiện nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang tập trung chuyển từ “chống” sang phòng ngừa, tập trung cả 03 lĩnh vực tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm 05 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như đất đai, khoáng sản; đấu thầu, mua sắm tài sản công…, đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1 phát biểu tại hội nghị.

Bà Choi Jin-kyung, Giám đốc Trung tâm Báo cáo tích hợp về các sai phạm trong tuyển dụng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là ở địa phương, cơ sở; công tác bảo mật thông tin, bảo vệ người tố cáo; chế tài xử lý đối với trường hợp lợi dụng dân chủ cố tình tố cáo sai sự thật.

Ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc - Trưởng đoàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc đã trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đón tiếp và làm việc với Đoàn. Được nghe giới thiệu, Ninh Bình hiện nay được hợp nhất từ 3 tỉnh: Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, đây là sự thay đổi đột phá và tỉnh có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cùng với các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại. Với những nền tảng đó, ông tin tưởng tỉnh sẽ trở thành địa phương phát triển mới ở miền Bắc và cả nước.

Hôm nay, Đoàn đã được nghe nhiều thông tin bổ ích của tỉnh, của Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình về tình hình, biện pháp, cũng như kinh nghiệm của tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Thay mặt Đoàn công tác, ông Lee Myong Sun trân trọng cảm ơn Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã dành cho Đoàn thời gian quý báu và hữu ích.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc.

Ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng Đoàn công tác của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc một số sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.