Trao đổi phương án tổ chức lực lượng và diễn tập phòng, chống khủng bố tại tỉnh Điện Biên

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tổ chức lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố của Bộ đội Biên phòng; thống nhất ý định tổ chức diễn tập chung giữa Quân đội hai nước Việt Nam và Lào năm 2027 tại tỉnh Điện Biên, dự kiến tình huống diễn tập sẽ tập trung vào nội dung phòng, chống khủng bố tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý những vụ việc có tính chất tương tự hoạt động khủng bố. Đợt diễn tập này là cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, trao đổi về phương án tổ chức lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố trong Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, việc tổ chức lực lượng chuyên trách cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm lực lượng này có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, cần làm rõ phương án huy động, sử dụng lực lượng khi có tình huống xảy ra. Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các cơ quan chức năng của hai bên trao đổi, làm rõ thành phần, nhiệm vụ của từng lực lượng trong tình huống dự kiến tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn cho biết, Binh chủng Đặc công đã khảo sát và bước đầu xây dựng ý định tổ chức diễn tập tại tỉnh Điện Biên. Trong đó, đơn vị đề xuất xây dựng tình huống diễn tập phòng, chống khủng bố tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tây Trang, có sự tham gia của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, việc đưa lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng, chống khủng bố của Bộ đội Biên phòng tham gia diễn tập nhằm đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở nghiên cứu, tham mưu với Bộ Quốc phòng về tổ chức, biên chế, quân số, vũ khí, trang bị của lực lượng chuyên trách phòng, chống khủng bố trong Bộ đội Biên phòng, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, thống nhất ý định, quy mô và thành phần tham gia; phối hợp với các lực lượng để hoàn thiện phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.