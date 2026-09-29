Trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình “Thôn số” tại xã Bát Xát

Hội nghị nhằm chia sẻ cách làm hiệu quả, tháo gỡ khó khăn và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai mô hình tại cơ sở.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Lào Cai, Lai Châu; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bát Xát; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư và Nhân dân một số xã của 2 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ mô hình "Thôn số" thí điểm đầu tiên ra mắt ngày 28/11/2025 tại thôn Sơn Hà, đến nay toàn xã Bát Xát có 17/25 thôn chủ động đăng ký thực hiện. Xã có 2 thôn chính thức được công nhận đạt chuẩn "Thôn số mức cơ bản" là thôn Bát Xát 3 và thôn Sơn Hà.

Xã Bát Xát xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng "Thôn số Bát Xát" tích hợp 16 tiện ích số, đã thu hút hơn 33.000 lượt truy cập, khai thác của Nhân dân. Xã cũng đã thành lập, phát huy hiệu quả lực lượng "Người bản số" và các Tổ công nghệ số cộng đồng theo phương châm "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến qua VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá nông sản qua Chợ số Bát Xát.

Đồng chí Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Thường trực xã Bát Xát phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Thường trực xã Bát Xát khẳng định: Kết quả của mô hình "Thôn số" giúp giảm chi phí, thời gian đi lại cho bà con, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân vùng cao, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã trong giai đoạn mới. Hội nghị này là cơ hội để xã Bát Xát báo cáo, chia sẻ cách làm thực tiễn trong xây dựng mô hình "Thôn số"; cũng là dịp để địa phương được lắng nghe, học hỏi thêm kinh nghiệm hay từ các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy xã Bát Xát, thôn Sơn Hà và các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành mô hình “Thôn số” trên địa bàn; trao đổi cách làm của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu trao đổi về thực trạng, nhu cầu và vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng mô hình “Thôn số”. Các đại biểu tập trung thảo luận, hỏi đáp về tiêu chí xây dựng “Thôn số”, huy động nguồn lực, quản lý dữ liệu, nâng cao kỹ năng số cho người dân, phát triển kinh tế số và giải pháp duy trì, phát huy hiệu quả mô hình sau khi được công nhận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả bước đầu của xã Bát Xát trong triển khai mô hình “Thôn số”. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt kinh nghiệm từ mô hình “Thôn số” tại xã Bát Xát. Việc xây dựng mô hình “Thôn số” cần được triển khai thực chất, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, có sự tham gia chủ động của người dân và bảo đảm duy trì, phát huy hiệu quả lâu dài.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gửi mẫu khảo sát để các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu và vấn đề cần hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Trung ương sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo triển khai mô hình trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị xã Bát Xát tiếp tục phát huy vai trò là địa phương triển khai mô hình sớm, có kết quả bước đầu, hỗ trợ Trung ương và tỉnh Lai Châu trong việc chia sẻ, hệ thống hóa kinh nghiệm, chuyển cách làm hiệu quả thành phương pháp triển khai cụ thể, có thể áp dụng tại các địa phương khác. Xã Bát Xát nghiên cứu lựa chọn, cử những cá nhân có kinh nghiệm, trực tiếp tham gia triển khai mô hình làm báo cáo viên, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng “Thôn số” cho tỉnh Lai Châu.