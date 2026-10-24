Trao đổi kinh nghiệm về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán nhấn mạnh, hội nghị là dịp để hai địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động của các hội đồng tư vấn và công tác GS, PBXH, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ, cần phát huy hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn, nâng cao chất lượng GS, PBXH, trong đó chú trọng lựa chọn nội dung giám sát xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực tiễn tại Thanh Hóa cho thấy, các ý kiến tham gia của thành viên hội đồng tư vấn ngày càng thể hiện tính trách nhiệm, chuyên sâu, có cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp thông tin quan trọng để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu với cấp ủy, phản ánh, kiến nghị chính quyền xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh. Qua đó, nâng cao chất lượng, tính khách quan và hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của MTTQ TP Hải Phòng.

Chia sẻ kinh nghiệm của TP Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn cho biết, công tác giám sát của MTTQ được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Để nâng cao hiệu quả GS, PBXH, cần phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn ngay từ khâu xây dựng chương trình, lựa chọn thành viên phù hợp với chuyên môn và yêu cầu thực tiễn; đồng thời, huy động sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia pháp lý, nhà khoa học, nhà quản lý và cán bộ thực tiễn trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, MTTQ TP Hải Phòng chú trọng nâng cao chất lượng kiến nghị sau giám sát, chất lượng văn bản phản biện xã hội; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau GS, PBXH.

Đại biểu TP Hải Phòng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh Thanh Hóa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu hai địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn trong tham gia GS, PBXH. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.