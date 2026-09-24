Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Văn Bốn nêu rõ, công chứng viên có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần phòng ngừa tranh chấp. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ công chứng viên có kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp tốt là yêu cầu hết sức quan trọng, trong đó công tác đào tạo có vai trò nền tảng.

Hội thảo tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nguồn công chứng viên của hai quốc gia, tạo cơ hội để tìm hiểu thêm về mô hình, nội dung, phương pháp và kinh nghiệm tổ chức đào tạo công chứng viên của hai nước. Qua đó, có thêm nhiều thông tin hữu ích để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo công chứng viên tại Việt Nam. Đồng thời, Hội thảo trao đổi một số điểm mới của pháp luật về công chứng tại Việt Nam, trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2026 và vấn đề đào tạo công chứng viên tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Văn Bốn phát biểu

Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Văn Bốn bày tỏ mong muốn thông qua các chuyên đề tại Hội thảo, các chuyên gia, đại biểu sẽ cùng trao đổi cởi mở, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả cũng như những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo công chứng viên tại mỗi quốc gia.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng công chứng viên của Cộng hòa A-déc-bai-gian, theo đó làm rõ các nội dung về tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên của A-déc-bai-gian; kinh nghiệm xây dựng, nội dung và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề công chứng; cách thức đào tạo về chuyển đổi số và công chứng điện tử trong chương trình đào tạo nghề công chứng; chế độ tập sự hành nghề công chứng; bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên.