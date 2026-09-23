Trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với các tỉnh Bắc Lào

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong không khí hữu nghị, đoàn kết, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; giải pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; những kết quả nổi bật trong phong trào “4 đột phá” và hoạt động hỗ trợ thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh…

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo phát biểu tại hội đàm.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào các tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Tỉnh đoàn Sơn La. Đồng thời, mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các nhiệm vụ công tác thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi. Đề nghị Tỉnh đoàn Sơn La hỗ trợ xây dựng Trung tâm Phát triển Thanh niên tỉnh Luông Nậm Thà; vận động các tình nguyện viên Việt Nam sang tổ chức các lớp dạy tiếng Việt cho cán bộ và đoàn viên thanh niên Lào; nghiên cứu phối hợp xây dựng công trình “Nhà Hữu nghị” tặng cho thương bệnh binh, cựu chiến binh nghèo tỉnh Bò Kẹo vào năm 2028.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La phát biểu tại hội đàm.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La khẳng định, công tác đối ngoại, giao lưu hữu nghị với tuổi trẻ các tỉnh nước bạn Lào là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tình nguyện và hỗ trợ lưu học sinh Lào. Năm 2027, Tỉnh đoàn Sơn La và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào của 9 tỉnh Bắc Lào sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời chuẩn bị xây dựng và tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027-2032. Các nội dung trao đổi tại hội đàm là cơ sở quan trọng để chuẩn bị cho chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La tặng quà Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà.

Đoàn Thanh niên Chân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà chào xã giao đồng chí Chá A Của.

Sau buổi hội đàm, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà đã đến chào xã giao đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng thời, báo cáo kết quả làm việc với Tỉnh đoàn Sơn La tại Hội đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo trao đổi với đồng chí Chá A Của.

Đồng chí Chá A Của đề nghị Tỉnh đoàn Sơn La và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào các tỉnh Bò Kẹo, Luông Nậm Thà tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác trên tất cả các mặt công tác, góp phần củng cố và phát huy mối quan hệ hợp tác giữa tuổi trẻ Sơn La với các tỉnh Bắc Lào ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, phát huy truyền thống và kế thừa thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng.

Đồng chí Chá A Của trao quà của Tỉnh ủy Sơn La cho Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà.