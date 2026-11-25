Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp xã; các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Trưởng ban Công tác Mặt trận tại một số khu dân cư.

Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả giám sát, phản biện năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều kết quả nổi bật

Năm 2026, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Công tác tuyên truyền được đổi mới thông qua báo chí, trang thông tin điện tử, Fanpage, Facebook, Zalo, OA và các hội nghị tập huấn; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quyền, nghĩa vụ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Mặt trận các cấp duy trì các kênh tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, thông qua mục “Ý kiến, phản ánh của nhân dân” trên Miniapp Zalo Mặt trận số Nghệ An, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được tiếp nhận, chuyển đến cơ quan chức năng.

Trong năm 2026, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp 764 lượt công dân, tiếp nhận 613 đơn; toàn tỉnh duy trì 3.805 tổ hòa giải với 25.394 hòa giải viên, góp phần giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng dân cư.

Đại diện Ban Dân chủ, Giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng gắn với các kênh để người dân tham gia, bày tỏ ý kiến, phản ánh và giám sát hoạt động của cơ quan công quyền. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với phát huy dân chủ ở cơ sở, hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng, tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Lộc Lưu Thị Quyền trao đổi kinh nghiệm giám sát, phản biện ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 1.899 cuộc giám sát, 140 hội nghị phản biện xã hội, tham gia góp ý đối với 1.475 dự thảo chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạch định, ban hành chính sách, bảo đảm hài hòa lợi ích và tăng cường đồng thuận xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực chất

Trên cơ sở trao đổi những kết quả đạt được, kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số vấn đề trăn trở liên quan đến khó khăn, hạn chế, nhất là khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một số nơi còn lúng túng trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chất lượng giám sát, phản biện ở một số địa phương chưa đồng đều; vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được phát huy đầy đủ.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Sỹ Cường kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát có lúc chưa quyết liệt, chưa đi đến cùng, trong đó có giám sát thực hiện kết luận sau tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Trước yêu cầu mới, nhất là việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/3/2027), Ban Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đặt ra yêu cầu Mặt trận các cấp phải chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai, nâng cao trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, chính quyền; lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm và phát huy vai trò các tổ chức tư vấn, chuyên gia, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới thực hiện dân chủ ở cơ sở thực chất hơn, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; bảo đảm tiếng nói, kiến nghị của Nhân dân không chỉ được tiếp nhận mà còn được theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.