Trao đổi kinh nghiệm 'Phụ nữ ngành Kiểm sát giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Tại buổi giao lưu, nữ công chức, người lao động hai đơn vị đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chia sẻ cách thức sắp xếp công việc khoa học, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Công chức hai đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Trong không khí cởi mở, chân thành, những câu chuyện từ thực tiễn công tác đã mang đến nhiều góc nhìn bổ ích, giúp các thành viên có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi phương pháp làm việc và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, mỗi nữ cán bộ có thêm động lực phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.

Không chỉ dừng lại ở việc trao đổi kinh nghiệm, chương trình còn là dịp để nữ công chức, người lao động hai đơn vị tăng cường sự thấu hiểu, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Cán bộ, công chức, người lao động VKSND khu vực 6 và VKSND khu vực 2, tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm nhân dịp giao lưu kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Với chủ đề “Phụ nữ ngành Kiểm sát giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chương trình dành thời gian chia sẻ về việc cân bằng giữa công việc chuyên môn và cuộc sống gia đình; những kinh nghiệm trong quản lý thời gian, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và gìn giữ hạnh phúc gia đình trước yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Các ý kiến trao đổi đều hướng đến một thông điệp ý nghĩa: để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ Kiểm sát, mỗi nữ công chức cần không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững tinh thần trách nhiệm và tận tâm với công việc; đồng thời, sự sẻ chia, thấu hiểu, đồng hành từ gia đình và đồng nghiệp cũng là nguồn động viên quan trọng, giúp chị em thêm vững vàng trong công tác và cuộc sống.

Thông qua những chia sẻ gần gũi, chân thành, chương trình đã góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ ngành Kiểm sát thời kỳ mới: bản lĩnh, trí tuệ, tự tin, nhân ái, trách nhiệm; vừa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa vun đắp mái ấm gia đình hạnh phúc. Đây cũng là dịp để mỗi nữ công chức nhìn nhận rõ hơn giá trị của sự cân bằng, tinh thần sẻ chia và ý thức tự hoàn thiện bản thân, từ đó tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong công việc cũng như cuộc sống.

Đoàn công tác VKSND khu vực 6 và VKSND khu vực 2, tỉnh Ninh Bình tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Tràng An Golf.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Tràng An Golf. Trong không gian thoáng đãng, gần gũi, các thành viên hai đơn vị có dịp trò chuyện, giao lưu, chia sẻ những câu chuyện đời thường, qua đó hiểu nhau hơn ngoài khuôn khổ công việc thường ngày.

Hoạt động tham quan không chỉ mang lại những phút giây thư giãn, tạo không khí vui tươi sau thời gian làm việc mà còn góp phần lưu giữ những kỷ niệm đẹp, tăng cường sự thân tình và tinh thần đoàn kết giữa công chức, người lao động hai đơn vị. Những nụ cười, những khoảnh khắc chung trong hành trình đã góp phần làm nên ý nghĩa của buổi giao lưu, thể hiện sự gắn bó, đồng hành và tinh thần tập thể.

Tiếp nối chương trình, hoạt động giao lưu văn nghệ tại Thanh Nga Luxury diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp với những tiết mục biểu diễn cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các thành viên tham dự. Tiếng hát, những tràng vỗ tay và những nụ cười rạng rỡ đã tạo nên một buổi gặp gỡ gần gũi, giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân.

Những bó hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng ý nghĩa gửi tới nữ công chức, người lao động VKSND khu vực 6 và VKSND khu vực 2 nhân ngày 20/10.

Các hoạt động giao lưu không chỉ mang đến niềm vui, sự thư giãn mà còn tạo cơ hội để các thành viên tăng cường sự kết nối, xây dựng tình cảm đồng nghiệp thân thiết, góp phần hình thành môi trường làm việc văn minh, thân thiện và nhân văn.

Chương trình giao lưu nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần của nữ công chức, người lao động VKSND khu vực 6 và VKSND khu vực 2, tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn ý nghĩa để hai đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn trong công tác và cuộc sống, cùng học hỏi, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua chương trình, tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và ý thức trách nhiệm tiếp tục được lan tỏa, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu và tinh thần thi đua trong mỗi nữ công chức, người lao động. Qua đó, tạo động lực để chị em tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy năng lực, sở trường, đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Chương trình giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình cảm đồng nghiệp, tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa VKSND khu vực 6 và VKSND khu vực 2, tỉnh Ninh Bình; đồng thời lan tỏa ý nghĩa của thông điệp “Phụ nữ ngành Kiểm sát giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Với tinh thần bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy và sẻ chia, nữ công chức, người lao động hai đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, tận tâm và nhân văn.