Trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì Hội nghị.

Những năm qua, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống thành viên, người lao động.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Luật HTX năm 2023 tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển theo hướng năng động, tự chủ, minh bạch và bền vững.

Tuy nhiên, hoạt động của nhiều hợp tác xã vẫn còn hạn chế về quy mô, năng lực quản trị, khả năng tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường, liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị ở một số nơi chưa thực sự bền chặt.

Tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm đổi mới quản trị, tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các nội dung này tập trung vào những khâu còn hạn chế trong hoạt động của nhiều HTX, từ tổ chức sản xuất, năng lực tài chính đến ứng dụng công nghệ và liên kết thị trường.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lai Châu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ghi nhận sự phát triển của các sản phẩm HTX tại nhiều địa phương, trong đó có Thái Nguyên. Đồng thời đề nghị các HTX đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Thái Nguyên, các mô hình như HTX chè Hảo Đạt, Hợp tác xã chè La Bằng, Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên… đã lựa chọn hướng phát triển gắn với lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường, kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm với mở rộng liên kết, phát triển dịch vụ.

Từ thực tiễn các mô hình, yêu cầu đặt ra là phát triển hợp tác xã phải gắn với hiệu quả hoạt động và lợi ích thành viên. Việc liên kết vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ và khai thác hợp lý máy móc, thiết bị cũng là hướng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế đầu tư dàn trải và sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Hội nghị góp phần cung cấp kinh nghiệm để các địa phương lựa chọn, nhân rộng mô hình phù hợp; hỗ trợ hợp tác xã phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.