Trao đổi kinh nghiệm phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đoàn đã tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cơ quan Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại đây, đoàn đã tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Giới thiệu với đoàn công tác, đại diện Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã thông tin khái quát về bối cảnh, mục đích xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; ý tưởng, cách thức bố trí không gian, các khu vực chức năng, hình ảnh, tư liệu, hiện vật được lựa chọn và trưng bày.

Đoàn cũng được thuyết minh cụ thể tại từng khu vực của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là nơi tham quan, giới thiệu tư liệu, mà hướng tới trở thành môi trường giáo dục truyền thống, giúp cán bộ, đảng viên tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công việc hằng ngày.

Hai bên cùng nhau chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng, tổ chức và phát huy hiệu quả các thiết chế, không gian văn hóa gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại buổi tham quan, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng, tổ chức và phát huy hiệu quả các thiết chế, không gian văn hóa gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng. Đây cũng là dịp để Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố học hỏi thêm kinh nghiệm từ Đoàn công tác tỉnh Nghệ An, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan.

Chuyến tham quan, trao đổi cũng góp phần tăng cường sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan làm công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Chuyến tham quan, trao đổi cũng góp phần tăng cường sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan làm công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng; đồng thời, tạo thêm những cách làm thiết thực trong việc phát huy giá trị của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn với hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên.