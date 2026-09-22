Trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện chính sách về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi trao đổi với Trưởng đoàn đại biểu Liên minh Tái chế Đông Nam Á Samuel Pursch

Toàn cảnh cuộc tiếp

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và dự kiến trình Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Một trong những chính sách lớn của lần sửa đổi này là các quy định liên quan đến trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Theo đó, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm quản lý, thu gom, tái chế hoặc xử lý chất thải đối với sản phẩm, bao bì trong suốt vòng đời, kể cả sau khi người tiêu dùng thải bỏ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu tại cuộc tiếp

Cho rằng các quy định về EPR tác động trực tiếp tới doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và nhà đầu tư, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi đề nghị Liên minh Tái chế Đông Nam Á đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm góp phần hoàn thiện các quy định, thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Cảm ơn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi đã dành thời gian tiếp Đoàn, Trưởng đoàn đại biểu Liên minh Tái chế Đông Nam Á, Giám đốc phụ trách mảng Năng lượng khu vực, Công ty Vriens & Partners Samuel Pursch cho biết, Liên minh quy tụ các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng và các nhà đầu tư đang hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, cùng hợp tác giải quyết những thách thức liên quan đến rác thải bao bì và tái chế.

Trưởng đoàn đại biểu Liên minh Tái chế Đông Nam Á Samuel Pursch phát biểu tại cuộc tiếp

Theo ông Samuel Pursch, thông qua đối thoại, góp ý chính sách và hợp tác với Chính phủ các nước trong khu vực, Liên minh tham gia hỗ trợ xây dựng, triển khai các khung chính sách về EPR theo hướng hiệu quả, khả thi và phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Nhằm đóng góp vào quá trình hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại diện Liên minh chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn triển khai EPR của doanh nghiệp tại Việt Nam và kiến nghị liên quan đến cơ chế này.

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Hà Thanh trao đổi tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, đại diện các doanh nghiệp thuộc Liên minh kiến nghị có lộ trình chuyển đổi phù hợp đối với việc chấm dứt hoàn toàn cơ chế đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ tái chế; thiết kế cơ chế chuyển tiếp trách nhiệm tái chế sang các năm tiếp theo phù hợp với từng nhóm vật liệu.

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị cho phép công nhận phương pháp “đồng xử lý” như một giải pháp tạm thời đối với bao bì đa vật liệu mềm trong 5 năm tới; đồng thời nêu một số kiến nghị liên quan đến nguyên vật liệu tái chế.

Giám đốc Đối ngoại Công ty PepsiCo Việt Nam Nguyễn Mai Chi phát biểu

Giám đốc Đối ngoại Công ty Danone Việt Nam Trần Ngọc Ánh phát biểu

Ghi nhận các ý kiến trao đổi của Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, Thường trực Ủy ban sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật và các văn bản hướng dẫn, hướng tới bảo đảm tính hiệu quả, khả thi và hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Với những vấn đề ngoài thẩm quyền, Ủy ban sẽ kiến nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, giải quyết.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp chụp ảnh chung

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi mong muốn Liên minh Tái chế Đông Nam Á tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp các ý kiến thực tiễn đối với dự thảo Luật; đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.