Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và phường Sa Pa (Lào Cai)

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Cao Bá Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; lãnh đạo, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã theo dõi các phóng sự về kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; kết quả 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với các mô hình sáng tạo trong công tác phát triển du lịch, đô thị thông minh, chuyển đổi số, trạm kết nối số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, cộng đồng số, tổ dân phố số thông minh; trao đổi về công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; công tác quản lý, quy hoạch, phát triển đô thị; các đề án phát triển du lịch, đô thị thông minh, sản phẩm đặc hữu địa phương, phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và phát triển du lịch bền vững.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn phường Sa Pa (tổng trị giá các phần quà 40 triệu đồng); trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Phan Si Păng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 1 balo); tặng Trường Tiểu học và THCS Phan Si Păng 1 tivi để phục công tác giáo dục của nhà trường (ảnh dưới).

Tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của phường Hoàn Kiếm đã tham gia chương trình “Green Sa Pa”, gắn với thực hiện “Đề án Sa Pa Sạch” tại Khu du lịch Cát Cát (phường Sa Pa). Hoạt động nhằm xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp và nâng cao chất lượng điểm đến.