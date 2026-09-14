Trao đổi kinh nghiệm công tác giám sát, phản biện xã hội giữa TP. Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa

Chiều 14-9, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác chuyển đổi số. Các đồng chí: Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội; Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đồng tư vấn của 2 địa phương.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, 2 bên đã khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ kết quả, thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội; trao đổi về xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận “có tâm, có tầm”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín trong giám sát, phản biện xã hội. Các ý kiến cho rằng, thành viên đoàn giám sát bên cạnh năng lực chuyên môn cần có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, mạnh dạn nêu chính kiến, nhất là đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Hội nghị cũng dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị. Qua đó, góp phần để MTTQ 2 địa phương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thu Mai trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã đón tiếp, tạo điều kiện để 2 bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chuyển đổi số. Đồng chí Trần Thu Mai nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của MTTQ trong hệ thống chính trị. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hơn 2.100 cuộc giám sát và hơn 3.700 hội nghị phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề như quản lý đất đai, các dự án trọng điểm và công tác cán bộ… Đặc biệt, việc triển khai Đề án số 14/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030” đang từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực và quy trình theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, Khánh Hòa vẫn còn trăn trở trong xác định nội dung, phương thức giám sát ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên và theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị đến cùng. Vì vậy, qua hội nghị, tỉnh mong muốn học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo của Hà Nội, nhất là trong ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới phương thức giám sát từ sớm, từ cơ sở, nâng cao năng lực cán bộ và hiệu lực, tính thuyết phục của các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai đánh giá cao những kết quả Khánh Hòa đạt được trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chuyển đổi số, đặc biệt là việc ban hành Đề án số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đồng chí cũng chia sẻ một số kinh nghiệm, mô hình của TP. Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Theo đó, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ thành phố tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trước mỗi cuộc giám sát, MTTQ chú trọng khảo sát, nắm tình hình thực tế, mời chuyên gia, nhà quản lý tham gia để có thêm góc nhìn chuyên sâu. Sau giám sát, tùy nội dung, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đa chiều để đánh giá đúng vấn đề, từ đó đưa ra kiến nghị sát thực tiễn, khả thi.

Đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, kinh nghiệm quan trọng nhất là lựa chọn đúng nội dung giám sát, bám sát nhiệm vụ chính trị và vấn đề Nhân dân quan tâm; coi trọng thông tin từ cơ sở, ý kiến đa chiều. MTTQ cũng cần tăng cường theo dõi việc tiếp thu, giải trình, giải quyết kiến nghị sau giám sát, để hoạt động giám sát, phản biện xã hội thực sự đi đến cùng. Cùng với đó, chuyển đổi số cần được đẩy mạnh để MTTQ nắm bắt kịp thời tình hình Nhân dân, nâng cao chất lượng tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị từ cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội trao quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trao quà lưu niệm cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.