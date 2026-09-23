Trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn giữa Sơn La (Việt Nam) với các tỉnh của Lào

Quang cảnh Hội đàm.

Tại hội đàm, các bên đã thông tin khái quát về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của mỗi tỉnh. Theo đó, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp của tỉnh Sơn La có cơ cấu độ tuổi tương đối trẻ, phần lớn có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, từng bước được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La được triển khai trong điều kiện tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được sắp xếp, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định...

Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà luôn coi công tác giáo dục chính trị - tư tưởng là gốc để xây dựng tổ chức Đoàn và đoàn viên vững mạnh bằng nhiều hình thức; tổ chức và lãnh đạo các hoạt động của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Đồng chí Đuông Ta - Xay Nhạ Hông, Bí thư Tỉnh đoàn Bò Kẹo (Lào), tặng quà Tỉnh đoàn Sơn La (Việt Nam).

Cùng với đó, các bên luôn xác định công tác đối ngoại thanh niên, giao lưu hữu nghị là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nói chung và các tỉnh Sơn La, Bò Kẹo, Luông Nậm Thà nói riêng.

Cũng tại hội đàm, các bên xác định, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn; thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phương thức hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là ở cơ sở; hỗ trợ Tỉnh đoàn Luông Nậm Thà xây dựng Trung tâm Phát triển Thanh niên theo mô hình của Tỉnh đoàn Sơn La; hỗ trợ các tình nguyện viên dạy tiếng Việt của tỉnh Sơn La sang tổ chức mở các lớp dạy - học tiếng Việt cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tại tỉnh Bò Kẹo...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội đàm.

Với truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ gắn bó giữa Sơn La với các tỉnh nước Lào nói riêng, quan hệ giữa tuổi trẻ Sơn La với tuổi trẻ tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển. Tuổi trẻ mỗi tỉnh sẽ là những hạt nhân nòng cốt để tiếp tục duy trì, gìn giữ, phát huy, tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.