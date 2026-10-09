Trao đổi giữa nghị sĩ hai nước giúp hợp tác Việt Nam - Chile đi vào thực chất

Đoàn Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Thường trực Tạ Thị Yên dẫn đầu làm việc tại quận Pudahuel, thủ đô Santiago, Chile. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Đây là chặng thứ hai của chuyến công tác, sau Peru, theo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Ủy ban. Chile là nước Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, năm 1971 và là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, năm 2011, có hiệu lực từ năm 2014. Hai nước cùng là thành viên sáng lập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngày 5/10, Đoàn mở đầu chương trình tại Chile bằng hoạt động ở cấp cơ sở. Tại quận Pudahuel của thủ đô Santiago, Đoàn gặp Thị trưởng Ítalo Bravo và Hạ nghị sĩ Marcos Barraza, đại diện cho địa bàn này tại Hạ viện và là Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Chile - Việt Nam. Nội dung trao đổi gồm cơ cấu chính quyền quận, nguồn thu và cách phân bổ ngân sách, quy trình tiếp nhận kiến nghị của cử tri và các chính sách dành cho cộng đồng dân cư.

Đoàn tới Trung tâm Văn hóa và Sáng tạo cùng thư viện của quận, hai thiết chế phục vụ người dân do chính quyền quận vận hành.

Ngày 6/10, tại trụ sở Quốc hội ở Valparaíso, Đoàn cùng Đại sứ Nguyễn Việt Cường làm việc với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Manuel José Ossandón. Hai bên trao đổi về vai trò của Thượng viện trong việc xem xét các điều ước, thỏa thuận quốc tế, thẩm quyền liên quan trực tiếp đến các văn kiện hợp tác song phương.

Trưởng đoàn Tạ Thị Yên đề nghị Quốc hội Chile tiếp tục đồng hành với quan hệ hai nước trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng tham gia các hoạt động hướng tới Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Đoàn công tác của Việt Nam làm việc với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Chile. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Khi làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp, Pháp luật, Tư pháp và Quy chế của Hạ viện Jaime Mulet Martínez, hai bên tập trung vào pháp luật về bộ máy nhà nước, tổ chức và hoạt động của nghị viện, quy chế nghị sĩ và giám sát thi hành pháp luật. Phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm từ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, cùng quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền hai cấp.

Trưởng đoàn Tạ Thị Yên và Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Chile. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Đầu giờ chiều, Hạ viện tổ chức lễ chào mừng Đoàn tại phòng họp toàn thể. Tiếp đó, Đoàn gặp các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Chile - Việt Nam, rồi được Phó Chủ tịch Hạ viện Felipe Camaño Cárdenas tiếp. Nhóm hiện quy tụ 31 nghị sĩ của nhiều đảng, đông hơn nhiệm kỳ trước, do Hạ nghị sĩ Gael Yeomans làm Chủ tịch.

Đoàn gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Chile. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Các nghị sĩ Chile cho biết muốn mở rộng hợp tác sang kinh tế, thương mại, kết nối địa phương và giao lưu nhân dân. Trưởng đoàn Tạ Thị Yên nhấn mạnh, trao đổi giữa nghị sĩ hai nước giúp hợp tác Việt Nam - Chile đi vào thực chất, trên nền tảng hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Salvador Allende đặt từ năm 1969.

Đoàn gặp các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Chile - Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Đoàn tìm hiểu hoạt động của Thư viện Quốc hội Chile trong việc cung cấp thông tin, nghiên cứu cho nghị sĩ, đồng thời làm việc với Đại sứ Nguyễn Việt Cường và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Hai bên điểm lại những lĩnh vực còn nhiều dư địa, từ thương mại và đầu tư tới khoáng sản, nông nghiệp và chuyển đổi số. Đoàn đặt hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở quận Cerro Navia và tới xem tiến độ công trình Ký ức Chile - Việt Nam.

Đoàn làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Sau khi Đoàn kết thúc chương trình, Thượng viện Chile lập Nhóm hữu nghị Chile - Việt Nam với 9 Thượng nghị sĩ, thông tin được Thượng nghị sĩ Manuel José Ossandón gửi tới Đại sứ Nguyễn Việt Cường. Kênh nghị sĩ hữu nghị nay có mặt ở cả hai viện, tạo chỗ dựa cho những đề xuất vừa nêu trong chuyến công tác trở thành việc làm cụ thể giữa hai nước.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đoàn gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Chile. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Đoàn công tác và Phó Chủ tịch Hạ viện Chile chụp ảnh chung. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật Hạ viện Chile. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Đoàn và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Chile. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)