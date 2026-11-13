Trao đổi giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường lưu trú du lịch không khói thuốc

Hội thảo do Báo Văn Hoá phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức với sự tham dự của các đại biểu đại diện các Bộ, ngành, địa phương và khách sạn trên địa bàn TP.HCM.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh việc xây dựng môi trường không khói thuốc ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngành du lịch, không chỉ từ góc độ thực thi pháp luật mà còn gắn với chất lượng dịch vụ, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hình ảnh điểm đến.

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng và hệ thống thông khí tách biệt, dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, việc được phép bố trí khu vực riêng cho người hút thuốc lá không đồng nghĩa với việc cơ sở lưu trú bắt buộc phải có khu vực này. Pháp luật khuyến khích người đứng đầu cơ sở tổ chức thực hiện việc không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp lựa chọn mô hình quản lý phù hợp, hướng tới bảo đảm môi trường lưu trú trong lành, hạn chế tối đa tác động của khói thuốc thụ động đối với khách hàng và người lao động.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về những vấn đề liên quan: “Quy định pháp luật về môi trường không khói thuốc trong cơ sở lưu trú du lịch và những điểm cần lưu ý trong thực thi”. Đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở lưu trú du lịch hiện nay; những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, đề xuất những giải pháp trong việc tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực lưu trú du lịch”.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hoá cho biết, ngày 22.9, Báo Văn Hoá phối hợp với Quỹ Phòng bệnh tổ chức phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Cùng với Chương trình Bảng xếp hạng, hội thảo này, và hội thảo “Hướng dẫn xây dựng khách sạn không thuốc lá” (diễn ra ngày 26.10 tại Hà Nội) được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu các cơ sở lưu trú du lịch đưa môi trường không khói thuốc trở thành một tiêu chí hiện hữu trong quản lý chất lượng, văn hóa doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn, thân thiện và có trách nhiệm.

Ngày 22.9, Báo Văn Hoá phối hợp với Quỹ Phòng bệnh tổ chức lễ phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Theo Thể lệ, tất cả các loại hình khách sạn có đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc đều có thể tham gia Chương trình.

Khách sạn tham gia gửi hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15.11.2026 (Tính theo dấu bưu điện).

Địa điểm: Báo Văn hóa, tầng 4, số 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

Thư ký chương trình: Nhà báo Lại Thúy Hà. Điện thoại: 0968372898

Thư ký thường trực: Vũ Thị Thúy Hà. Điện thoại:0905682229