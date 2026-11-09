Trao đổi công tác ngoại vụ giữa các địa phương lưu vực sông Hồng
Trong khuôn khổ Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026, sáng 9/11, tại huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra Hội đàm giữa các cơ quan ngoại vụ địa phương Việt Nam - Trung Quốc thuộc lưu vực sông Hồng.
Đây là dịp để các cơ quan ngoại vụ hai nước trao đổi trực tiếp, tăng cường phối hợp trong kết nối đối tác, triển khai các thỏa thuận và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần mở rộng liên kết giữa các địa phương dọc lưu vực sông Hồng.
Tham dự hội đàm có đại diện lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ của các tỉnh, thành phố thuộc khu vực lưu vực sông Hồng của Việt Nam và Trung Quốc.
Tại hội đàm, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm trong triển khai công tác đối ngoại địa phương; chia sẻ thông tin về chương trình, kế hoạch hợp tác và đề xuất các nội dung phối hợp nhằm phát huy vai trò của cơ quan ngoại vụ trong kết nối chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, duy trì kết nối thường xuyên giữa các cơ quan ngoại vụ; phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch; nâng cao hiệu quả triển khai các thỏa thuận đã ký kết. Trong đó, chú trọng kết nối xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm, xây dựng các tuyến du lịch liên địa phương và tổ chức các hoạt động hợp tác chung trong khuôn khổ Tuần lễ hợp tác lưu vực sông Hồng
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/trao-doi-cong-tac-ngoai-vu-giua-cac-dia-phuong-luu-vuc-song-hong-post914026.html