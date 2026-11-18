Đoàn đại biểu Việt Nam và đại biểu Đảng Cánh tả Đức chụp hình lưu niệm tại chương trình đối thoại. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn tham dự đối thoại.

Đồng chí Lê Văn Lợi phát biểu khai mạc tại buổi làm việc. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu khai mạc tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Lợi cho biết: Đối thoại và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức là kênh trao đổi chính trị ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết về đường lối, quan điểm, chính sách và những vấn đề thực tiễn phát triển của mỗi nước. Sáu cuộc đối thoại trước đây đã tạo nền tảng quan trọng để hai bên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nhận thức và thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm. Cuộc đối thoại lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng của hai Đảng đối với việc duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác và đối thoại thường xuyên.

Thời gian qua, hai bên luôn có những mối quan tâm chung đối với các vấn đề hòa bình, tiến bộ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, giảm bất bình đẳng và phát triển bền vững. Sự tương đồng đó cùng tinh thần tôn trọng sự khác biệt về điều kiện và con đường phát triển là cơ sở quan trọng để hai Đảng tiếp tục tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác.

Ông Theo Glauch, Phó Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Chia sẻ ý kiến tại cuộc đối thoại, ông Theo Glauch bày tỏ ấn tượng về những mục tiêu Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra tại Nghị quyết Đại hội XIV: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức, đây là những kỳ vọng lớn trên nền tảng thành tựu công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức đã đến thăm thành phố Bắc Ninh, chứng kiến sự phát triển đột phá của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về định hướng chiến lược của Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thông qua hai phiên thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức cùng quan tâm. Đó là định hướng chiến lược của Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như sự phát triển của Đảng Cánh tả Đức. Bên cạnh đi sâu phân tích kinh nghiệm, thành tựu, các đại biểu chia sẻ những thách thức đặt ra và giải pháp triển khai hiệu quả công cuộc cải cách hành chính ở mỗi nước.

Các đại biểu Đảng Cánh tả Đức lắng nghe những chia sẻ của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Từ kinh nghiệm hoạch định và thực thi chính sách nhà ở xã hội, hai đoàn chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về hệ thống chính sách an sinh xã hội ở cả hai quốc gia. Hai đoàn đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về công tác tổ chức Đảng, xây dựng thể chế, hoạt động nội bộ và mở rộng hợp tác quốc tế của hai chính đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Văn Lợi trao quà lưu niệm tặng ông Theo Glauch, Phó Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu kết luận tại chương trình, đồng chí Lê Văn Lợi bày tỏ mong muốn: Tăng cường hợp tác nghiên cứu lý luận và chính sách giữa Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với các cơ quan nghiên cứu của Đảng Die Linke và Quỹ Rosa-Luxemburg; tổ chức hội thảo chuyên đề theo chu kỳ; mở rộng trao đổi giữa các nhà nghiên cứu trẻ và cán bộ trẻ, gắn với hợp tác về khoa học, giáo dục và đào tạo; công bố kết quả nghiên cứu chung và dịch thuật những công trình tiêu biểu của mỗi bên.