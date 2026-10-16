Trao 'Đàn gà Khăn quàng đỏ', tuổi trẻ Công an Thủ đô tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Cán bộ, đoàn viên Công an phường Tùng Thiện cùng đại diện Hội đồng Đội phường trao thùng gà giống tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc thùng giấy carton được khoét sẵn hàng lỗ thông khí nhỏ bên hông đặt ngay ngắn trên bậc thềm đá trước hiên nhà. Bên trong thùng, hàng chục chú gà con lông vàng óng cất tiếng kêu chiếp chiếp liên hồi. Đó là món quà mà cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an phường Tùng Thiện phối hợp cùng Hội đồng Đội phường mang đến tận tay các em học sinh thiếu may mắn trên địa bàn trong những ngày giữa tháng 10. Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10.

Không chọn cách trao quà tập trung tại hội trường, những người lính trẻ cùng cán bộ Đoàn, Đội chia nhau đi về từng điểm trường và từng ngõ nhỏ. Tại cổng Phân hiệu Trung Sơn Trầm thuộc Trường THCS Tùng Thiện trên phố Sơn Lộc, giữa dịp nhà trường đang tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, những thùng gà giống đầu tiên đã được trao cho các em đội viên vượt khó. Tổng cộng 500 con gà giống thuộc mô hình Đàn gà Khăn quàng đỏ được phân bổ về cho các học sinh và hộ gia đình cần sự trợ giúp trên địa bàn phường.

Rời cổng trường, đoàn công tác tiếp tục tìm đến tận nhà từng học sinh. Nhiều em đang sống cùng ông bà đã luống tuổi trong những ngôi nhà cấp bốn có khoảng sân gạch đỏ hoặc hiên nhà cũ kỹ. Có cụ già tóc bạc trắng, đi chân trần bước ra bậc thềm đón khách.

Có người bà đội khăn vấn truyền thống, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khi cùng cháu gái mở nắp thùng giấy kiểm tra đàn gà con mới nở. Khoác trên mình bộ sắc phục xanh, người chiến sĩ trẻ đứng bên cạnh hỏi thăm tình hình học tập của các em cùng điều kiện chuồng trại của từng hộ gia đình.

Ở một địa bàn có nhiều hộ dân còn khoảng sân vườn rộng như phường Tùng Thiện, một đàn gà giống mang lại giá trị thực tế rất riêng. Sau vài tháng chăm sóc, đàn gà lớn lên sẽ bổ sung thực phẩm cho bữa cơm hoặc bán lấy tiền mua sắm sách vở cho các em tới lớp. Việc tự tay cho gà ăn mỗi buổi chiều sau giờ tan học cũng rèn cho các em nhỏ thói quen lao động, biết phụ giúp ông bà, cha mẹ từ những công việc vừa sức.

Những chuyến đi về từng tổ dân phố như thế giúp đoàn viên Công an phường Tùng Thiện nắm bắt sát hơn hoàn cảnh của từng hộ dân nơi mình phụ trách. Khi đoàn công tác rời đi, trên những bậc thềm nhỏ, các em học sinh vẫn cẩn thận ôm thùng gà giống vào hiên nhà râm mát, bắt đầu chăm sóc đàn gà của riêng mình