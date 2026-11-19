Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Bình. Ảnh: B.M

Đưa kỹ thuật canh tác tiên tiến của Nhật Bản đến với nông dân

Tại Ninh Bình, dự án hợp tác ứng dụng phương pháp cải tạo đất Tokushima của Nhật Bản nhằm phát triển chuỗi cung ứng rau củ đang mở ra hướng sản xuất mới cho nông dân địa phương.

Đánh giá về hiệu quả của giải pháp công nghệ này, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: "Dự án cải tạo đất từ đối tác Nhật Bản giúp diệt triệt để các tàn dư sâu bệnh và thuốc bảo vệ thực vật của vụ trước. Qua đó, cây trồng phát triển khỏe mạnh hơn, giảm hẳn chi phí vật tư đầu vào và hướng tới nền nông nghiệp giảm phát thải, chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu".

Ông Thông thông tin thêm với VietNamNet, bên cạnh việc triển khai công nghệ mới vào sản xuất rau an toàn tại các địa bàn trung tâm, định hướng ưu tiên của địa phương là đưa công nghệ mới về vùng sâu, miền núi, nơi có nhiều giống cây con đặc sản.

Trực tiếp áp dụng kỹ thuật cải tạo đất Tokushima trên 2 ha đất trồng khoai lang giống Nhật, ông Phạm Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Gió Sông Hồng (Ninh Bình) chia sẻ: "Ban đầu tiếp cận công nghệ mới với quy trình ủ đất 3 tháng bằng nấm vi sinh, chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự tận tình hướng dẫn 'cầm tay chỉ việc' của các chuyên gia Nhật Bản, hợp tác xã đã nắm vững kỹ thuật. Chúng tôi kỳ vọng qua việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp tiên tiến cộng với thương hiệu giống khoai lang Nhật, sản phẩm của Hợp tác xã sau này bán ra sẽ có giá cao hơn so với mức chung của thị trường”.

Ở góc nhìn của chuyên gia công nghệ, ông Nguyễn Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nazo CT nhận định, phương pháp cải tạo đất Tokushima phát huy hiệu quả tối đa vào mùa khô, nắng nóng; chi phí tự đầu tư khoảng 10-15 triệu đồng/1.000 m²; tối ưu cho các loại cây trồng mùa vụ có giá trị gia tăng cao như rau sạch, rau an toàn.

Kỹ thuật cải tạo đất Tokushima được áp dụng trên 2ha trồng khoai lang giống Nhật Bản tại Hợp tác xã Gió Sông Hồng. Ảnh: B.M

Chuyển giao công nghệ, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao

Không chỉ dừng lại ở vùng đồng bằng, ‘làn sóng’ chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nhật Bản đang lan tỏa mạnh mẽ tới các địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã và đang tạo ra những sinh kế bền vững, giúp người dân vùng cao chuyển đổi từ tập quán canh tác lạc hậu sang nông nghiệp thương mại hiện đại.

Ông Noriyuki Ito, Giám đốc Trung tâm JICA tại Tohoku (Nhật Bản) cho biết: "Thông qua Chương trình Hợp tác với khu vực tư nhân, JICA đang triển khai nhiều dự án nông nghiệp thiết thực. Tiêu biểu như dự án phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại khu vực miền núi giáp biên giới của tỉnh Nghệ An. Dự án không chỉ giúp định canh hóa nương rẫy, phục hồi các ruộng bậc thang bị bỏ hoang mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương".

Bên cạnh đó, việc chuyển giao các chế phẩm sinh học giúp tăng khả năng chống chịu nắng nóng, bão lũ cho cây lúa cũng đang được mở rộng, bảo vệ sản xuất trước thiên tai.

Ông Noriyuki Ito, Giám đốc Trung tâm JICA tại Tohoku (Nhật Bản). Ảnh: B.M

Việc chủ động đưa công nghệ hiện đại, nông nghiệp tuần hoàn và mô hình nông sản giá trị cao về với vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là giải pháp kinh tế đơn thuần mà còn bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, vận động, khơi dậy khát vọng tự lực vươn lên của bà con.

Khi người dân được tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ và kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu, bài toán phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ tìm được lời giải căn cơ và bền vững.

Sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, cùng việc chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện từng địa phương, được kỳ vọng sẽ giúp đồng bào khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển sản xuất hàng hóa và nâng cao thu nhập ngay trên quê hương.