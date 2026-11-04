Trao con giống, vững sinh kế

"Điểm tựa" vươn lên

Với những hộ nông dân còn nhiều khó khăn, có thêm tư liệu sản xuất để phát triển kinh tế gia đình luôn là mong muốn thiết thực. Bởi vậy, những con giống được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để bà con mạnh dạn bắt tay vào sản xuất.

Là một trong những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chị Đinh Thị Thao, thôn Hồng Hóa may mắn được Hội Nông dân xã Minh Hóa quan tâm hỗ trợ con giống.

Chị Thao chia sẻ: Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống khá khó khăn. Chồng chị phải đi làm thuê ở xa để kiếm thêm thu nhập nhưng không may qua đời, một mình chị gồng gánh nuôi ba con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Vì vậy, việc phát triển kinh tế gặp rất nhiều trở ngại. Cuối tháng 9 vừa qua, được Hội Nông dân xã quan tâm hỗ trợ 100 con gà giống, thức ăn và các dụng cụ chăn nuôi cần thiết, chị có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ giống vật nuôi giúp hội viên nông dân có cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống - Ảnh: N.D

Điều khiến chị Thao yên tâm hơn là sau khi trao con giống, cán bộ hội vẫn thường xuyên quan tâm, hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gà.

Ông Đinh Lâm Song, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Hóa cho biết: Không chỉ đồng hành với hội viên trong các hoạt động chuyên môn, Hội Nông dân xã còn chú trọng chăm lo đời sống, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ nguồn kinh phí hoạt động, hội dành một phần để hỗ trợ con giống, vật tư sản xuất, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi mong muốn hoạt động này sẽ tạo thêm cơ hội, tiếp sức để hội viên từng bước xây dựng sinh kế ổn định và vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Thực tế cho thấy, để một mô hình chăn nuôi phát huy hiệu quả, việc hỗ trợ con giống mới chỉ là bước khởi đầu. Người nông dân cần được trang bị kiến thức, kỹ thuật để chủ động chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh và hạn chế những rủi ro trong sản xuất. Vì vậy, cùng với việc trao tặng con giống, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh còn chú trọng tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, giúp hội viên từng bước thay đổi phương thức chăn nuôi theo hướng an toàn, khoa học.

Tại xã Nam Trạch, việc hỗ trợ sinh kế cho hội viên nông dân không chỉ dừng lại ở trao tặng con giống, vật tư mà còn gắn với trang bị kiến thức, kỹ thuật sản xuất. Thông qua lớp tập huấn chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, hội viên được hướng dẫn quy trình nuôi gà thương phẩm, cách phòng ngừa dịch bệnh, sử dụng chế phẩm sinh học, vệ sinh chuồng trại và xử lý chất thải. Đặc biệt, sau tập huấn, các hội viên còn được hỗ trợ con giống và vật tư chăn nuôi, tạo điều kiện đưa kiến thức đã học vào thực tiễn, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đúng nhu cầu, sát thực tế

Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, hoạt động hỗ trợ sinh kế của tổ chức hội đang từng bước đi vào chiều sâu. Thay vì chỉ trao tặng nguồn lực ban đầu, các cấp hội đã chú trọng đồng hành cùng hội viên trong suốt quá trình triển khai mô hình. Sự kết hợp giữa hỗ trợ con giống, vật tư và chuyển giao kỹ thuật không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn ban đầu mà còn tạo nền tảng để nâng cao năng lực sản xuất, chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Đánh giá về hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hội viên, ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nhằm giúp hội viên, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp, trong đó tập trung hỗ trợ con giống, vật tư chăn nuôi gắn với hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, riêng Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ con giống cho hội viên với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng. Hoạt động này không chỉ giúp bà con có thêm nguồn lực để bắt đầu hoặc mở rộng sản xuất mà còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức hội trong quá trình phát triển kinh tế. Đặc biệt, việc kết hợp hỗ trợ con giống, vật tư với tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đã góp phần nâng cao kiến thức, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, giúp hội viên chủ động hơn trong phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Thời gian tới, các cấp hội sẽ bám sát nhu cầu, điều kiện thực tế của hội viên để triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp, thiết thực nhằm tạo ra các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững cho hội viên, nông dân.

Từ những con giống được trao đến các lớp tập huấn kỹ thuật được tổ chức, hoạt động hỗ trợ sinh kế của các cấp hội nông dân đang từng bước hướng đến mục tiêu giúp hội viên có điều kiện và năng lực tự phát triển kinh tế. Mỗi mô hình được hình thành không chỉ mở thêm hướng sản xuất cho các gia đình khó khăn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ, đồng hành, tiếp sức để nông dân vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.