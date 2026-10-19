Trao con chữ, gửi niềm tin

Vì thế, chính sách hỗ trợ 2 triệu đồng cho người hoàn thành một giai đoạn của Chương trình xóa mù chữ vừa được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua như một lời động viên thiết thực, tiếp sức cho họ vượt qua rào cản mưu sinh để đi tìm con chữ.

Một lớp học xóa mù tại xã Nghinh Tường. Ảnh: PV

Tại Kỳ họp thứ chín diễn ra mới đây, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thành một giai đoạn của chương trình sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Dự kiến, khoảng 6.000 người được thụ hưởng, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng.

Hai triệu đồng có thể chưa phải khoản tiền lớn, nhưng với những người đang phải lo từng khoản chi tiêu trong gia đình, đây là sự động viên đáng kể. Bởi phía sau quyết định đi học của một người trưởng thành thường là nhiều nỗi băn khoăn về thời gian dành cho công việc, chuyện chăm sóc con cái, đường đến lớp và cả tâm lý ngại ngùng khi phải bắt đầu học đọc, học viết ở tuổi đã lớn.

Ở những địa bàn miền núi vùng cao, nơi sinh kế của nhiều gia đình gắn với nương rẫy, lao động thời vụ, việc duy trì học tập đều đặn đòi hỏi sự cố gắng. Một buổi đến lớp có thể đồng nghĩa với việc phải sắp xếp lại công việc thường ngày.

Vì vậy, khoản hỗ trợ sau khi hoàn thành một giai đoạn học tập phần nào ghi nhận những nỗ lực ấy, đồng thời khuyến khích người học kiên trì đến cùng. Cùng với đó, lịch học phù hợp với mùa vụ, địa điểm thuận tiện, phương pháp giảng dạy dễ hiểu và sự kiên nhẫn của giáo viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng theo học của người dân.

Thực chất, xóa mù chữ còn gắn với khả năng tự chủ trong đời sống của người dân. Khi biết đọc, biết viết, bà con có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, tìm hiểu chính sách, sử dụng các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ con cháu học tập.

Dẫu vậy, một khoản hỗ trợ tài chính khó có thể giải quyết hết những rào cản của công tác xóa mù chữ. Điều quan trọng là xác định đúng người cần hỗ trợ, tạo điều kiện để họ theo học và đánh giá trung thực kết quả sau mỗi giai đoạn; đồng thời quan tâm đến việc duy trì kỹ năng đọc, viết sau khi kết thúc chương trình.

Với nguồn kinh phí dự kiến 12 tỷ đồng, chính sách thể hiện sự quan tâm cụ thể của tỉnh đối với một nhóm người dân còn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận giáo dục. Hiệu quả của khoản đầu tư ấy sẽ được nhìn thấy rõ hơn qua những người thực sự biết đọc, biết viết và tự tin sử dụng con chữ trong cuộc sống hằng ngày.

Ánh sáng của tri thức, khi được thắp lên bằng sự thấu hiểu và sẻ chia từ chính quyền, chắc chắn sẽ không chỉ xua đi màn sương "mù chữ" nơi bản xa, mà còn gieo mầm cho những hy vọng mới, giúp người dân tự tin làm chủ cuộc sống, cùng đưa những bản làng vùng cao Thái Nguyên từng bước vươn lên.