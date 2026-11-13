Trao cơ hội, tiếp sức người sau cai nghiện

Học viên tại Cơ sở cai nghiện tỉnh được hỗ trợ học nghề và lao động trị liệu.

Trở về địa phương năm 2024, sau thời gian cai nghiện bắt buộc, ông H.V.T ở xóm Na Giang, xã Nghinh Tường bắt đầu lại cuộc sống bằng công việc trồng rừng với khoảng 4ha. Thông qua công tác tuyên truyền, ông T. biết đến chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện và được cán bộ Công an xã tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Không riêng trường hợp của ông T., những người hoàn thành chương trình cai nghiện, trở về địa phương đều được đưa vào diện quản lý, theo dõi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Thiếu tá Lê Hoàng Trung, Phó trưởng Công an xã Nghinh Tường, cho biết: Địa phương đã thành lập tổ quản lý người sau cai nghiện và tổ tư vấn tâm lý nhằm tăng cường theo dõi, hỗ trợ các trường hợp này. Bên cạnh việc quản lý, nắm tình hình, người sau cai còn được kiểm tra, xét nghiệm ma túy đột xuất. Kết quả theo dõi, kiểm tra cũng là cơ sở để địa phương đánh giá quá trình rèn luyện, chấp hành của từng người khi xem xét hồ sơ vay vốn.

Tại xã An Khánh, công tác hỗ trợ người từng có quá khứ lầm lỡ được triển khai gắn với tạo việc làm. Thông qua mô hình “Quản lý, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá; người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người nghiện ma túy”, Công an xã phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người. Qua đó, giúp họ có thêm cơ hội tìm việc làm, tạo thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Thực tế cho thấy, bên cạnh công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và thu nhập ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện. Đây cũng là mục tiêu tỉnh hướng tới khi triển khai chính sách tín dụng đối với nhóm đối tượng này.

Thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn. Theo đó, người sau cai nghiện có nhu cầu được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc các khóa đào tạo nghề dưới 3 tháng, với mức vay tối đa 4 triệu đồng/người/tháng theo thời gian học thực tế.

Trường hợp vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức vay tối đa là 200 triệu đồng/người. Người vay không phải thực hiện bảo đảm tiền vay; thời hạn vay đối với mục đích sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa 120 tháng, với lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp người sau cai nghiện, chính sách còn mở rộng đối tượng thụ hưởng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động thuộc nhóm này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh đủ điều kiện được vay tối đa 2 tỷ đồng/cơ sở, nhưng không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động là người sau cai nghiện được tuyển dụng.

Chính sách vừa tạo điều kiện để người sau cai tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, vừa khuyến khích các cơ sở kinh doanh tuyển dụng, mở rộng cơ hội việc làm cho nhóm đối tượng này. Qua đó, góp phần hỗ trợ họ ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái nghiện và vi phạm pháp luật.

Toàn tỉnh hiện có 540 người đang cai nghiện, gồm 446 người cai nghiện bắt buộc và 94 người cai nghiện tự nguyện. Sau mỗi đợt cai nghiện, sẽ có thêm những người trở về địa phương, đối mặt với không ít khó khăn trong tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.

Vì vậy, cùng với quản lý, giám sát, thì việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn cần được triển khai đồng bộ. Khi có sinh kế phù hợp, cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, người sau cai nghiện sẽ có thêm động lực tránh xa ma túy, tự tin làm lại cuộc đời. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai, góp phần phòng ngừa tái nghiện và giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.