Trao cơ hội, tiếp sức người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Mở cánh cửa trở về

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng các mô hình giúp đỡ người hoàn lương đến vận động doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, tạo việc làm.

Công an phường Bỉm Sơn hướng dẫn lập danh sách, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định, giải ngân vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, học nghề đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Tại phường Bỉm Sơn, công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được Công an phường triển khai theo hướng sát từng hoàn cảnh, nhu cầu và điều kiện thực tế. Trên cơ sở phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp, lực lượng Công an hướng dẫn lập danh sách, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định, giải ngân vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, học nghề đối với những người có nhu cầu và quyết tâm vươn lên.

Đến nay, trên địa bàn phường đã có 10 trường hợp chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với tổng số tiền 950 triệu đồng; 5 trường hợp khác đang được thẩm định. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo thêm điều kiện để người hoàn lương phát triển kinh tế, đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để họ mạnh dạn bắt đầu lại cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Cùng với hỗ trợ vốn, Công an phường Bỉm Sơn tích cực vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tạo cơ hội việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Nhiều đơn vị như Công ty lốp COFO, Công ty TNHH May Huệ Anh, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Long Thành... đã đồng hành, tiếp nhận lao động, giúp những người từng lầm lỗi có việc làm và thu nhập ổn định.

Trên địa bàn phường Bỉm Sơn đã có 10 trường hợp chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với tổng số tiền 950 triệu đồng; 5 trường hợp khác đang được thẩm định.

Trong tổng số 66 người chấp hành xong án phạt tù được rà soát, đến nay đã có 45 người có việc làm. Những kết quả bước đầu cho thấy, khi lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp cùng chung tay, cơ hội trở về với cuộc sống bình thường của người từng lầm lỗi được mở rộng hơn.

Minh chứng cho hiệu quả của chính sách hỗ trợ là trường hợp anh Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1981. Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích và trở về địa phương năm 2018, anh Sỹ từng bước ổn định cuộc sống, bắt đầu bằng việc mở một quán nhỏ kinh doanh nước giải khát. Bằng sự chăm chỉ, chịu khó và quyết tâm làm lại cuộc đời, anh kiên trì tích lũy, từng bước gây dựng cơ sở kinh doanh.

Năm 2025, anh được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở kinh doanh. Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chú trọng chất lượng phục vụ, quán ngày càng khang trang, thu hút đông khách hàng. Có thời điểm, cơ sở tạo việc làm cho 5 đến 7 lao động, giúp người làm công có thu nhập ổn định, đồng thời từng bước cải thiện đời sống gia đình anh.

Chính sách nhân văn, hiệu quả thiết thực

Xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, lấy hiệu quả ổn định cuộc sống của người chấp hành xong án phạt tù làm thước đo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Tại hội nghị nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Đại tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, công tác quản lý, giáo dục phải gắn với hỗ trợ việc làm, tạo sinh kế, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Trong 10 tháng năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã quản lý, giám sát hơn 5.000 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Công tác quản lý được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm, tái phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, nhân văn, tập trung vào tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và ổn định cuộc sống. Trong năm 2026, toàn tỉnh có 673 người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, nâng tổng số người đang được quản lý, giám sát, giáo dục lên 4.868 người.

Đáng chú ý, chính sách tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy hiệu quả rõ nét. Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hỗ trợ vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.049 người được vay vốn với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều người có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, học nghề, tạo việc làm và từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm hạn chế nguy cơ tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hoá đã có 1.049 người được vay vốn với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng.

Song song với chính sách tín dụng, công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 153 đơn vị đã tham mưu xây dựng, kiện toàn các mô hình, trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu như “Doanh nghiệp với công tác tái hòa nhập cộng đồng”, “Tổ 3 trên 1 giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”...

Đại tá Kim Duy Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, thời gian tới cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cấp xã trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của gia đình, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Công tác quản lý, giáo dục phải gắn với hỗ trợ việc làm, tạo sinh kế, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đối với Công an cấp xã, bảo đảm hoạt động kiểm tra được thực hiện thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, hồ sơ và trường hợp còn tồn tại, hạn chế. Qua kiểm tra phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và thời hạn khắc phục cụ thể; kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, chấn chỉnh những nơi triển khai chưa nghiêm túc.

Công an tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo rà soát, phân loại đối tượng, nâng cao chất lượng quản lý người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị được tăng cường; việc số hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu được chú trọng, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.