Trao cơ hội, tiếp sức cho người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Lãnh đạo UBND, Công an xã tặng quà cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an xã nhấn mạnh, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ dừng ở quản lý, theo dõi mà cần chú trọng kết nối các ban, ngành, đoàn thể và nguồn lực xã hội để hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống. Qua đó, giúp họ vượt qua mặc cảm, sửa chữa sai lầm và có thêm động lực vươn lên.

Với thông điệp “Xóa bỏ mặc cảm – Không kỳ thị – Trao cơ hội – Đồng hành cùng người hoàn lương”, Công an xã Hà Nha kêu gọi các cấp, ngành và người dân chung tay hỗ trợ những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, UBND xã trao 20 suất quà cho người chấp hành xong án phạt tù, người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình khó khăn trên địa bàn. Những phần quà góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để người từng lầm lỗi vững tin làm lại cuộc đời.