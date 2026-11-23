Rà soát chính sách, phát huy lợi thế địa phương

Theo bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Quảng Ninh, Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 được địa phương triển khai theo Quyết định 417. Trong đó, hợp phần 1 giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hợp phần 2 do Sở Dân tộc và Tôn giáo tham mưu, thực hiện.

Từ tháng 6, các nội dung của chương trình từng bước được triển khai vào thực tiễn. Các sở, ngành tập trung hướng dẫn địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng, đồng thời nghiên cứu những cơ chế, chính sách phù hợp, tránh trùng lặp với các đề án đang thực hiện.

Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Quảng Ninh.

“Chúng tôi phải khảo sát thật kỹ, đánh giá và lọc ra những nội dung, nhiệm vụ chưa có chính sách hoặc chưa trùng lặp với các đề án đang thực hiện thì mới tham mưu cơ chế, chính sách mới”, bà Thìn cho biết.

Một trong những nội dung được quan tâm là khảo sát những người có nhu cầu, khả năng xây dựng mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng khảo sát không giới hạn ở người dân tộc thiểu số mà mở rộng tới người Kinh và các dân tộc khác trên địa bàn.

Về phát triển sinh kế, Quảng Ninh đang khai thác nhiều lợi thế từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, dược liệu đến du lịch cộng đồng. Nhiều sản phẩm đặc trưng đã tạo được thương hiệu, có khả năng mở rộng thị trường.

Trà hoa vàng là sản phẩm OCOP 5 sao, phát triển tại khu vực Ba Chẽ trước đây và các xã Kỳ Thượng, Lương Minh, Hải Sơn. Miến dong ở Bình Liêu, Đại Dực tiếp tục được duy trì và phát triển từ nghề truyền thống, được đưa vào quy hoạch đầu tư, hướng tới nâng hạng sản phẩm.

Gà Tiên Yên cũng là sản phẩm OCOP có thương hiệu, đang được nhân rộng tại một số địa phương, trong đó có Ba Chẽ. Đáng chú ý, địa phương còn khai thác giá trị văn hóa của sản phẩm thông qua các hoạt động thi gà đẹp, thi đôi gà, cặp gà đẹp hằng năm, góp phần thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, các sản phẩm như mật ong, ba kích và cây dược liệu được phát triển dựa trên tri thức, kinh nghiệm sản xuất của người dân. Tại Cao Ba Lanh, khu vực Hoành Mô, đồng bào dân tộc thiểu số tận dụng nguồn nước để nuôi cá tầm; đồng bào Sán Dìu ở Vân Đồn phát triển nuôi hàu, nuôi lồng bè, cá nước mặn, tôm và các loại hải sản.

Một số mô hình du lịch cộng đồng cũng bước đầu hình thành, gắn với kinh tế xanh, kinh tế sạch và phát huy giá trị văn hóa đa dân tộc. Tuy nhiên, theo bà Thìn, lĩnh vực này vẫn còn khó khăn do không gian văn hóa cổ truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ninh không còn đậm nét như một số địa phương Tây Bắc.

Phát huy vai trò người có uy tín

Cùng với hỗ trợ sinh kế, Quảng Ninh chú trọng thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo bà Ân Thị Thìn, sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời, cùng với Nghị quyết 20 về phát triển kinh tế tập thể, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức các tọa đàm, diễn đàn với người có uy tín và những cá nhân có mô hình kinh tế nổi trội.

Ông Lưu Thành Phúc, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Sán Dìu, phát triển mô hình nuôi ong lấy mật.

Các sở, ngành như Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp, cơ quan thuế và Ngân hàng Chính sách xã hội được mời tham gia tư vấn, hỗ trợ người dân.

Địa phương lựa chọn người có uy tín làm lực lượng nòng cốt, từ đó lan tỏa cách làm đến cộng đồng. Những vướng mắc trong quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang hợp tác xã, liên kết các hộ sản xuất được đưa ra trao đổi, tìm hướng tháo gỡ.

Sau các tọa đàm, nhiều người có uy tín đã vận động con cháu, người thân thành lập hợp tác xã, nhóm kinh doanh nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Qua đó, nhận thức của người dân có chuyển biến, mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế và liên kết sản xuất.

Đưa pháp luật đến gần người dân

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Quảng Ninh huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến xã, thôn, bản, đồng thời đổi mới hình thức theo đặc điểm từng địa bàn và nhóm đối tượng.

Thay vì tuyên truyền một chiều, cán bộ cơ sở đưa ra các tình huống thực tế để người dân cùng trao đổi, thảo luận. Với lĩnh vực an toàn giao thông, người dân được tham gia trả lời các tình huống; với pháp luật dân sự, nội dung tuyên truyền gắn với những tranh chấp trong gia đình, hàng xóm hoặc tranh chấp đất rừng thường gặp tại địa phương.

Công nghệ số cũng từng bước được áp dụng, song địa phương kết hợp với phương thức truyền thống để phù hợp khả năng tiếp nhận của người dân. Việc tuyên truyền được phân theo từng nhóm như học sinh, thanh thiếu niên, nông dân, người cao tuổi, lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp.

Theo bà Thìn, có nơi trưởng thôn đi xe máy, chở theo phát thanh viên là thanh niên hoặc phụ nữ, mang loa đến từng ngõ để tuyên truyền. Với đồng bào dân tộc thiểu số, tiếng phổ thông vẫn là ngôn ngữ chủ yếu, nhưng cán bộ phải nói chậm, dễ hiểu để người dân tiếp nhận.

Đặc biệt, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong vận động, phổ biến pháp luật. Họ không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp mà còn đến từng gia đình, kiên trì giải thích, vận động theo cách “mưa dầm thấm lâu”. Uy tín và sự gần gũi giúp những thông tin pháp luật đến với người dân hiệu quả hơn.

Đánh giá kết quả triển khai chương trình, bà Thìn cho rằng người dân phải được xác định là chủ thể trung tâm, không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn phải giải quyết khó khăn do thiên tai bất thường và tâm lý trông chờ, ỷ lại ở một bộ phận người dân.

Bà Thìn dẫn ví dụ, một số phụ nữ dân tộc thiểu số ở thôn, bản sâu, xa vẫn có tâm lý trông chờ vào người chồng. Nếu người chồng gặp vấn đề, gia đình có nguy cơ trở thành hộ khó khăn. Vì vậy, địa phương tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, phối hợp với Hội Phụ nữ và chính quyền cơ sở tuyên truyền tinh thần tự lực, chủ động vươn lên.

Theo đánh giá của địa phương, đến hết năm 2025, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương và đã nâng chuẩn nghèo ở chiều thu nhập.

Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, khuyến khích đồng bào chủ động phát triển kinh tế, tạo sinh kế, giữ gìn văn hóa và tham gia xây dựng cuộc sống bền vững.