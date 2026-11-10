Trao cơ hội lập nghiệp từ những chiếc bánh

Rẽ hướng khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ

Từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, chị Bùi Lan Anh không nghĩ có ngày mình lại gắn bó với nghề sản xuất bánh. Bước ngoặt đến khi dịch Covid-19 khiến công việc bị đình trệ. Ở tuổi 40, chị quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực chế biến thực phẩm, bắt đầu từ chính niềm yêu thích nấu ăn của mình. Ban đầu, chị nhận nấu những món ăn gia đình theo yêu cầu của khách hàng. Khi nhu cầu ngày càng đa dạng, chị tìm đến các lớp học làm bánh, nghiên cứu công thức, kỹ thuật chế biến và từng bước tích lũy kinh nghiệm.

Chị Bùi Lan Anh (đứng giữa) giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã tại sự kiện do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hoàng Lan

Động lực để chị quan tâm nhiều hơn đến các dòng bánh dinh dưỡng xuất phát từ câu chuyện gia đình. Mẹ chồng chị mắc bệnh tiểu đường nhiều năm, phải hạn chế không ít món ăn yêu thích. Mong muốn làm ra những loại bánh phù hợp hơn với người cần kiểm soát chế độ ăn đã thôi thúc chị tìm tòi, thử nghiệm.

Tuy nhiên, khi những sản phẩm đầu tiên dần hình thành, mẹ chồng chị đã qua đời. Sự mất mát ấy khiến chị càng trăn trở về ý nghĩa công việc mình lựa chọn. Với chị, làm bánh không chỉ để kinh doanh mà còn phải hướng đến chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Trong quá trình tìm kiếm hướng phát triển, một lần tham gia hội chợ xúc tiến thương mại đã gợi mở cho chị ý tưởng sử dụng gạo Việt làm nguyên liệu sản xuất bánh mì. Theo chị Lan Anh, Việt Nam có nguồn nguyên liệu gạo phong phú, đặc biệt là gạo lứt. Nếu được nghiên cứu, chế biến phù hợp, hạt gạo có thể tạo ra những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành trình nghiên cứu, chế biến các sản phẩm bánh từ hạt gạo, mở ra hướng đi mới cho hoạt động khởi nghiệp của mình.

Chị Bùi Lan Anh giới thiệu, quảng bá sản phẩm của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoa Sen. Ảnh: Hoàng Lan

Nâng giá trị hạt gạo Việt bằng những sản phẩm mới

Để tạo ra những chiếc bánh mì từ gạo, chị Lan Anh dành nhiều thời gian tìm hiểu các loại bột, thành phần nguyên liệu và kỹ thuật chế biến. Tuy nhiên, việc làm bánh mì từ bột gạo không hề đơn giản. Khác với bột mì, bột gạo không có gluten, thành phần giúp tạo độ đàn hồi và kết cấu đặc trưng của bánh mì truyền thống. Vì vậy, chị phải liên tục điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu, lượng nước, thời gian ủ và nhiệt độ nướng để cải thiện độ mềm, độ nở cũng như hương vị sản phẩm.

Không ít mẻ bánh thất bại vì quá khô, kém nở hoặc không đạt yêu cầu chất lượng. Thay vì bỏ cuộc, chị tiếp tục thử nghiệm, điều chỉnh công thức cho đến khi tạo ra những sản phẩm phù hợp.

Khi bánh mì từ gạo lứt được đưa ra thị trường, khó khăn tiếp theo là thuyết phục khách hàng đón nhận sản phẩm mới. Nhiều người vốn quen với bánh mì truyền thống, trong khi gạo lứt thường gắn với cảm nhận khô, cứng, khó ăn. Để từng bước thay đổi nhận thức, chị Lan Anh lựa chọn cách giới thiệu sản phẩm trực tiếp, mời khách hàng dùng thử và tiếp thu phản hồi để hoàn thiện công thức.

Người lao động tại xưởng sản xuất bánh của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoa Sen. Ảnh: Tuệ Lâm

Từ một số loại bánh ban đầu, hoạt động sản xuất dần mở rộng với nhiều dòng bánh mì, bánh bao và bánh dinh dưỡng. Đầu năm 2026, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hoa Sen được đăng ký thành lập tại xã Đông Anh, tạo cơ sở để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình kinh tế tập thể.

Từ căn bếp nhỏ, hành trình khởi nghiệp của chị Lan Anh cho thấy tiềm năng nâng cao giá trị nông sản Việt thông qua chế biến sâu và phát triển sản phẩm mới. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng cạnh tranh, việc tạo ra sản phẩm có nét riêng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng là hướng đi quan trọng để các cơ sở sản xuất nhỏ và hợp tác xã tìm chỗ đứng trên thị trường.

Trao nghề, mở lối lập nghiệp cho người yếu thế

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, chị Bùi Lan Anh còn dành nhiều tâm huyết cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ mồ côi và thanh niên thiếu điều kiện học nghề.

Trước khi khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, chị đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Cùng những người bạn trong Câu lạc bộ thiện nguyện Mùa thương, chị tổ chức các chương trình hỗ trợ trẻ em, người bệnh và đồng bào vùng cao. Vào dịp Tết Trung thu, chị còn làm bánh bán gây quỹ để có thêm kinh phí thực hiện các hoạt động cộng đồng.

Những mẻ bánh mới ra lò tại xưởng sản xuất của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoa Sen. Ảnh: Tuệ Lâm

Qua những lần tiếp xúc với trẻ em tại các trung tâm bảo trợ và địa bàn khó khăn, chị nhận thấy hỗ trợ vật chất chỉ giải quyết được nhu cầu trước mắt. Với những trẻ mồ côi khi đến tuổi trưởng thành, việc có nghề nghiệp và thu nhập ổn định mới là điều kiện quan trọng để từng bước tự lập. Từ suy nghĩ đó, chị tiếp nhận những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến học nghề làm bánh, đồng thời hỗ trợ ăn ở và tạo việc làm.

Chị Lan Anh kể trong khoảng hai năm triển khai hoạt động đào tạo nghề, chị đã hỗ trợ cho nhiều trẻ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn đến từ Điện Biên, Thái Nguyên được học nghề, hiện có nhiều em đã tìm được công việc và có thu nhập ổn định. Việc đào tạo không chỉ tập trung vào kỹ thuật làm bánh mà còn giúp người học hình thành tác phong làm việc, ý thức kỷ luật và những kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động.

Điều chị Lan Anh mong muốn không phải là giữ người lao động gắn bó lâu dài với cơ sở sản xuất mà giúp họ có đủ tay nghề, sự tự tin để phát triển cuộc sống. Chị hy vọng những người từng được học nghề có thể trở về quê hương lập nghiệp, thậm chí mở cơ sở làm bánh nhỏ, tạo thêm sinh kế tại địa phương.

Trên hành trình phát triển kinh tế, chị Lan Anh cũng nhận được sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. Thông qua các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối nữ doanh nhân, chị có điều kiện tiếp cận kiến thức về quản trị, tiếp thị, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để chị học hỏi kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện phương thức tổ chức sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.