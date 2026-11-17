Cán bộ y tế phối hợp lực lượng Công an tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm cho can, phạm nhân tại Phân trại tạm giam Sơn Hà (Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: congan.quangngai.gov.vn

Trại tạm giam số 1 tỉnh Quảng Ngãi hiện đang quản lý, giáo dục khoảng 70 phạm nhân. Xác định mỗi phạm nhân đều có hoàn cảnh, trình độ nhận thức và động cơ phạm tội khác nhau, Ban Giám thị Trại tạm giam đã chủ động xây dựng kế hoạch cảm hóa, tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Những ngày đầu mới vào trại chấp hành án, không ít phạm nhân mang tâm lý chán chường, bi quan, thậm chí mất hết phương hướng. Tuy nhiên, bằng sự gần gũi, thấu cảm và kiên trì động viên của đội ngũ cán bộ quản giáo, nhiều người đã dần cởi bỏ mặc cảm, ổn định tâm lý và thay đổi nhận thức.

Chia sẻ về quá trình chuyển biến của bản thân, một phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 1 tỉnh Quảng Ngãi bộc bạch: “Nhận được sự động viên, hỗ trợ tận tình của cán bộ, tôi cảm thấy tư tưởng ổn định, suy nghĩ tích cực hơn. Khi nhận rõ những sai lầm của mình, anh em ở đây đều cố gắng học tập, cải tạo để đầu óc thông thoáng, hướng tới những việc làm đúng đắn, không tái phạm. Tôi mong muốn chấp hành thật tốt nội quy cơ sở giam giữ để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”.

Theo Đại úy Đinh Thị Ly Ly, cán bộ Trại tạm giam số 1 tỉnh Quảng Ngãi, yếu tố quan trọng nhất trong công tác quản lý, giáo dục là phải gần gũi, sâu sát để nắm bắt kịp thời tâm tư, diễn biến tâm lý của từng phạm nhân. Từ đó, cán bộ mới có định hướng cảm hóa phù hợp, tạo tiền đề giúp phạm nhân an tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho ngày tái hòa nhập cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, trong các buổi tuyên truyền, cán bộ quản giáo thường lồng ghép những tình huống vi phạm pháp luật cụ thể, đặt câu hỏi gợi mở để phạm nhân cùng trao đổi, phân tích. Cách làm sinh động này không chỉ tạo sự hứng thú mà còn giúp người lầm lỗi hiểu đúng quy định của pháp luật, nhận diện rõ sai phạm của bản thân về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Bên cạnh đó, đơn vị còn tạo điều kiện cho phạm nhân tiếp cận sách, báo; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, nhân văn.

Nhiều phong trào thi đua cũng được duy trì trong quá trình cải tạo như tăng gia sản xuất, trồng rau, trồng cây, giao lưu văn nghệ, thể thao. Các hoạt động này góp phần khơi dậy ý thức hướng thiện, khích lệ phạm nhân tích cực học tập, lao động và rèn luyện, phấn đấu đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật.

Không dừng lại ở việc bồi đắp tư tưởng và kỹ năng sống, Trại tạm giam số 1 tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng công tác hướng nghiệp, dạy nghề phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và giới tính của từng phạm nhân, tập trung vào các nhóm nghề thiết thực, dễ tìm việc làm như pha chế, may mặc và mộc dân dụng. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các tổ chức, hội đoàn thể tổ chức giao lưu, tư vấn, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường lao động và kỹ năng giải quyết khó khăn khi trở về địa phương.

Trung tá Phạm Thành Long, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc đào tạo nghề, trang bị kiến thức và kỹ năng cho phạm nhân ngay trong thời gian chấp hành án giúp họ có thêm cơ hội tìm việc làm, ổn định cuộc sống khi trở về địa phương. Đây cũng là giải pháp góp phần phòng ngừa tái phạm tội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Với sự tận tâm, trách nhiệm và giàu tính nhân văn của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 tỉnh Quảng Ngãi, "ngọn lửa" niềm tin và khát vọng hoàn lương đang được thắp sáng, mở ra "cánh cửa tương lai" tươi sáng hơn cho những người từng lầm lỡ.