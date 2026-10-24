Trao cơ hội hồi sinh cho người mẹ đơn thân mắc lao phổi kháng thuốc

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai vận động trao tặng 18,6 triệu đồng. Ảnh: Khánh Đan

Chỉ ngồi tiếp đoàn được vài phút, nén cơn đau để cúi đầu cảm ơn, chị Thảo đã phải xin phép đi nằm vì những cơn khó thở dồn dập kéo đến. Hành trình chống chọi với bệnh tật nghiệt ngã của người mẹ đơn thân, nơi phòng trọ chật hẹp, đã chạm đến tận cùng xót xa của biết bao trái tim nhân ái.

Ở tuổi 33, chị Thảo hiện chỉ còn là một thân hình khô gầy, vỏn vẹn 30kg. Căn bệnh lao phổi kháng thuốc giai đoạn nặng với những cơn ho rút ruột, đã quật ngã người phụ nữ từng là trụ cột duy nhất của cả gia đình.

Sinh ra trong một gia đình đông anh em nhưng ai cũng chật vật, thiếu trước hụt sau. Năm 2023, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị gạt nước mắt ôm 2 con nhỏ về nương tựa cha mẹ ruột. Biến cố tiếp tục bủa vây, khi mẹ mất, nhà cửa phải bán để trang trải nợ nần, chị Thảo cùng người cha già 72 tuổi (vừa trải qua cơn đột quỵ) và 2 con thơ đành dắt díu nhau đi ở trọ.

Mọi chi phí sinh hoạt của 4 thành viên chỉ trông chờ vào 3 triệu đồng/tháng (tiền chồng cũ gửi nuôi con và chị gái phụ nuôi cha). Số tiền ít ỏi, chưa gánh nổi từng bữa cơm hằng ngày, nói chi đến đến chén thuốc cứu mạng. Trong hoàn cảnh túng quẫn, từng hơi thở của mẹ và ông ngoại đều trở nên quá đắt đỏ, cháu Ngọc Anh (11 tuổi) đành ngậm ngùi xếp lại sách vở sau khi học xong lớp 3 để ở nhà túc trực bên giường bệnh, nhường cơ hội đến trường duy nhất cho em trai Ngọc Sơn (9 tuổi).

Đại diện lãnh đạo phường Đồng Phú, Ban khu phố Tân An thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình chị Thảo. Ảnh: Thu Hiền

Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình, Ban tổ chức chương trình Khát vọng sống, chính quyền phường Đồng Phú cùng các đội nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã nhanh chóng vào cuộc. Tại buổi kết nối, tổng số tiền quyên góp được trên 152 triệu đồng, cùng với các hiện vật thiết yếu như: tivi, bếp gas, gạo, sữa, mì tôm và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày.

Để khoản tiền hỗ trợ phát huy hiệu quả cao nhất, Ban tổ chức đã thống nhất phương án phân bổ minh bạch, thiết thực và bền vững như sau: 10 triệu đồng để chị Thảo khám bệnh; hơn 2 triệu đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt; 140 triệu đồng được gửi vào sổ tiết kiệm để tiếp tục điều trị bệnh cho chị Thảo và hỗ trợ sinh hoạt cho gia đình (2 triệu đồng/tháng).

Ôm chặt món quà nghĩa tình trong đôi tay gầy, ông Nguyễn Thanh Dương, đại diện gia đình bày tỏ: “Ngay trên bờ vực sâu của số phận, sự giúp đỡ của chương trình và các nhà hảo tâm kịp lúc, trở thành chiếc phao cứu sinh cho cả gia đình. Số tiền giúp con gái của tôi kiên cường chữa bệnh, tôi có thêm chén thuốc qua ngày và thắp sáng lại hy vọng tương lai cho hai đứa trẻ thơ”.

Vòng tay yêu thương của cộng đồng đã tiếp thêm nghị lực cho người mẹ trẻ kiên cường chiến đấu với bệnh tật, thắp sáng lại hy vọng cho hai đứa trẻ thơ đến trường. Ảnh: Khánh Đan