Ảnh minh họa

Bài 1: Ước mơ học tập phải vượt qua định kiến

Có những em gái vùng cao phải đấu tranh với chính gia đình mình để được tiếp tục đến trường. Có em đứng trước nguy cơ nghỉ học để lấy chồng, có em vừa đi học vừa làm nương rẫy, chắt chiu từng giờ để theo đuổi ước mơ. Với các em, con đường tìm kiếm tri thức đôi khi bắt đầu từ cuộc đấu tranh để được công nhận quyền học tập của chính mình.

Những ước mơ đứng trước nguy cơ dang dở

Ở thôn Sín Hồ, xã Mường Khương (Lào Cai), Giàng Thị Số từng có những ngày tưởng như phải khép lại giấc mơ đến trường ngay sau khi tốt nghiệp THCS. Là con út trong gia đình có 6 anh chị em, Số lớn lên cùng những nhọc nhằn của bố mẹ trên nương chè. Kinh tế gia đình khó khăn, các anh chị đều phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ. Người anh có trình độ học vấn cao nhất cũng chỉ học hết lớp 9.

Bởi vậy, khi Số tốt nghiệp THCS, bố mẹ muốn em nghỉ học vì không còn đủ điều kiện nuôi con ăn học. Tuy nhiên, phía sau quyết định ấy còn có một quan niệm đã ăn sâu trong nhận thức của một bộ phận người dân, đó là, con gái không cần học cao, bởi rồi cũng lấy chồng, về nhà chồng.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Số không giấu được xúc động. Em buồn vì sợ phải ở nhà, thậm chí có thể phải lấy chồng sớm trong khi bạn bè cùng trang lứa tiếp tục đến trường. Khát vọng học tập vẫn thôi thúc cô gái trẻ. Số hiểu rằng tri thức sẽ giúp mình có nghề nghiệp ổn định, tự chủ cuộc sống và từng bước thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Giàng Thị Số vượt qua nhiều rào cản để có thể được đến trường. Ảnh: H.T.

Không muốn học trò dang dở ước mơ, các thầy cô giáo nhiều lần tìm đến tận nhà động viên, thuyết phục bố mẹ cho Số tiếp tục đi học. Người anh trai cũng đứng ra cam kết cùng gia đình chăm lo cho em. Nhờ vậy, Số có cơ hội bước tiếp vào THPT.

Không phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô, suốt 4 năm học THCS, Số đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, đặc biệt có thành tích nổi bật ở môn Địa lý trong các kỳ thi cấp huyện và cấp tỉnh. Hiện tại, em đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

Tại làng Tu, xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), Hoàng Thị Mỹ Linh (SN 2001) cũng từng phải đấu tranh quyết liệt để giành quyền tiếp tục học tập. Sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng đất heo hút sát biên giới Campuchia, Linh lớn lên giữa những quan niệm rằng con gái chỉ cần biết chữ, đến tuổi trưởng thành thì lập gia đình, sinh con. Sau khi tốt nghiệp lớp 9, em đứng trước nguy cơ phải nghỉ học, ở nhà làm rẫy và chờ người đến hỏi cưới.

Không chấp nhận tương lai đã được định sẵn, Linh nhiều lần khóc rồi quyết định thuyết phục bố mẹ. Khi gia đình tuyên bố nếu muốn đi học thì phải tự lo chi phí, cô gái trẻ vẫn đánh liều nhận lời. Em hy vọng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên xã hoặc nhà trường.

Em Hoàng Thị Mỹ Linh. Ảnh: T.T.

Những năm học THPT tại Trường THPT Pleime là hành trình đầy nhọc nhằn. Sau mỗi buổi đến trường, Linh lại theo bố mẹ vào rừng làm rẫy cách nhà gần 20km. Buổi tối, em tranh thủ giải Toán, Lý, Hóa; sáng sớm thức dậy học những môn cần ghi nhớ. Không có nhiều thời gian học thêm như bạn bè, Linh phải tận dụng từng khoảng thời gian ít ỏi.

Những nỗ lực ấy dần thuyết phục được bố mẹ. Linh học giỏi, đạt nhiều thành tích và từng giành giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2018-2019. Đáng chú ý, đề tài nghiên cứu của em tập trung vào tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương. Qua đó, cô gái trẻ dùng tri thức để lên tiếng về những vấn đề đang níu chân trẻ em gái ở quê hương mình.

Rào cản trên con đường tìm kiếm tri thức

Theo TS. Ngô Thị Hồng Nhung, Học viện Phụ nữ Việt Nam, tiếp cận giáo dục là quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật của mỗi quốc gia. Đối với trẻ em gái dân tộc thiểu số (DTTS), bảo đảm quyền học tập có ý nghĩa quan trọng đối với công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Giáo dục giúp trẻ em gái nâng cao kiến thức, năng lực và khả năng tự chủ kinh tế. Khi được học tập đầy đủ, các em có thêm điều kiện lựa chọn nghề nghiệp, tham gia vào quá trình ra quyết định trong gia đình và cộng đồng. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần phòng ngừa tảo hôn, kết hôn sớm và sinh con sớm.

TS. Ngô Thị Hồng Nhung cho rằng, trẻ em gái DTTS vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản đan xen. Trước hết là khó khăn kinh tế. Trong những gia đình còn nhiều thiếu thốn, việc duy trì cho con đến trường trở thành gánh nặng. Trẻ em gái thường được giao thêm việc nhà, chăm sóc em nhỏ hoặc tham gia lao động sản xuất, từ đó có nguy cơ phải nghỉ học sớm.

Điều kiện địa lý cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp cận giáo dục. Địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, trường lớp phân tán khiến nhiều học sinh phải đi bộ quãng đường dài, vượt suối, vượt dốc để đến lớp. Với trẻ em gái, việc đi học xa trong điều kiện giao thông thiếu an toàn còn làm gia tăng sự lo lắng của phụ huynh.

TS. Ngô Thị Hồng Nhung (đứng) cho rằng việc bảo đảm quyền học tập là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Ảnh: Minh Trang.

Rào cản ngôn ngữ là một vấn đề đáng quan tâm. Nhiều trẻ em DTTS chủ yếu sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hằng ngày, ít có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt trước khi vào lớp 1. Khi gặp khó khăn trong nghe, hiểu bài giảng và diễn đạt suy nghĩ, các em dễ nảy sinh tâm lý tự ti, chán nản, ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Đáng lo ngại hơn, định kiến giới và những tập quán lạc hậu vẫn tồn tại tại một số cộng đồng. Quan niệm con gái không cần học cao, phải ưu tiên việc nhà hoặc sớm lập gia đình khiến nhiều em mất cơ hội tiếp tục học tập. Tảo hôn và kết hôn sớm buộc không ít trẻ em gái rời trường khi tuổi đời còn rất trẻ để đảm nhận vai trò làm vợ, làm mẹ.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên là người DTTS có trình độ chuyên môn tốt, cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng yêu cầu cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa. Khi môi trường học tập chưa phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện sống của học sinh, trẻ em gái càng dễ chịu thiệt thòi.

Câu chuyện của Giàng Thị Số và Hoàng Thị Mỹ Linh cho thấy, phía sau mỗi cơ hội được đến trường có thể là cả một hành trình thuyết phục gia đình, vượt qua khó khăn kinh tế và những quan niệm đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Khi được trao cơ hội học tập, trẻ em gái có thể từng bước thay đổi cuộc đời, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho gia đình và cộng đồng.

(Còn tiếp)