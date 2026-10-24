Trao cơ hội, giao trọng trách, rèn cán bộ
Trong gần 66.000 cán bộ, công chức, viên chức, Lâm Đồng có nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) khá dồi dào. Tuy nhiên, từ nguồn đến đội ngũ kế cận vẫn là một khoảng cách. Khoảng cách ấy chỉ được rút ngắn khi cán bộ được giao việc, thử sức và trưởng thành từ chính những yêu cầu của thực tiễn.
Nhóm tác giả: Trần Tuấn Hương - Hoàng Thị Hoài - Hà Nguyệt Thu
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trao-co-hoi-giao-trong-trach-ren-can-bo-470951.html