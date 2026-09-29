Trao cơ hội, giao trọng trách, rèn cán bộ

Kỳ 1:Có nguồn, chưa đủ để có đội ngũ kế cận

Bộ máy mới, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra những đòi hỏi mới đối với đội ngũ cán bộ, nhất là khả năng thích ứng, tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong phát hiện, lựa chọn và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận.

Các cấp ủy trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ

Từ việc mới, nhìn ra cán bộ

Sau hợp nhất 3 tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phạm vi quản lý rộng hơn, nhiều nhiệm vụ được phân cấp mạnh cho cấp xã, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ về năng lực thích ứng, tổ chức thực hiện và giải quyết công việc. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi Lâm Đồng triển khai Đề án 03-ĐA/TU ngày 13/8/ 2026 về Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực tế được đề án chỉ ra là nguồn cán bộ ở tỉnh không nhỏ, nhưng chất lượng nguồn quy hoạch chưa đồng đều; việc phát hiện, đào tạo, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ ở một số nơi chưa thật sự chủ động. Một bộ phận cán bộ trẻ tuy được đào tạo cơ bản nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý những vấn đề phát sinh. Vì thế, khoảng cách từ “nguồn” đến đội ngũ có thể đảm nhận trọng trách vẫn còn.

Khoảng cách ấy không chỉ nằm trên những con số hay trong danh sách quy hoạch, mà được bộc lộ rõ hơn khi cán bộ được đặt vào một công việc mới, với những yêu cầu khác trước. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1990) - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 3 là một trường hợp như vậy. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, chị Hà làm công tác nông nghiệp, môi trường tại huyện Đam Rông, chủ yếu gắn với các phần việc chuyên môn trong lĩnh vực này. Sau sắp xếp, chị được giao quản lý Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 3 - một công việc đòi hỏi không chỉ nắm chuyên môn mà còn tổ chức, điều phối và trực tiếp giải quyết những yêu cầu của người dân. “Sau sáp nhập, áp lực lớn nhất là vừa phải bảo đảm bộ máy vận hành trơn tru, đúng quy trình, thủ tục, vừa phải làm sao để việc giải quyết hồ sơ thân thiện, nhanh chóng, vì dân phục vụ”, chị Hà chia sẻ.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 3 nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Trước nhiệm vụ mới, chị Hà nhanh chóng làm quen với quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức điều phối công việc và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Những phần việc trước đây không phải chuyên môn chính nên buộc chị vừa làm, vừa học, vừa trao đổi với cán bộ chuyên môn để nắm chắc từng khâu. Cùng tập thể trung tâm, chị Hà rà soát lại cách tổ chức phục vụ, chú trọng hướng dẫn người dân rõ ngay từ đầu và rút ngắn những khâu có thể rút ngắn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 3 hướng dẫn công chức trung tâm triển khai các thủ tục hành chính

Mô hình “Hành chính công thân thiện, phục vụ tận tâm”, trong đó có “Ngày thứ 5 không hẹn”, được triển khai; một số thủ tục trước đây phải chờ từ 3 - 5 ngày được giải quyết trong ngày. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 3 tiếp nhận 3.440 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,67%. Nhưng với người dân, hiệu quả của một bộ máy hành chính không chỉ nằm ở những con số. Chị H’Jang, ở thôn Pang Pế Nâm, xã Đam Rông 3, vẫn nhớ lần đến làm thủ tục đăng ký khai sinh. “Tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể, nên không phải đi lại nhiều lần và hoàn thành thủ tục ngay trong ngày”, chị H’Jang chia sẻ. Còn với chị Hà, những yêu cầu mới cũng trở thành quá trình tự rèn luyện. “Tôi xem áp lực cũng là động lực để hoàn thiện bản thân”, chị nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3 đánh giá, Nguyễn Thị Thanh Hà là cán bộ trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ thông tin nên được tin tưởng giao nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. “Khi được giao việc, đồng chí Hà chủ động nắm bắt, mạnh dạn xử lý những vấn đề mới và có tinh thần trách nhiệm cao. Quan trọng là những điều đó được thể hiện bằng kết quả công việc”, bà Thuyên cho biết. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 3 luôn nằm trong nhóm 10 đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính trong 124 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh.

Nguồn lực không nhỏ, khoảng cách còn đó

Câu chuyện của chị Hà cho thấy, nguồn cán bộ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt vào những công việc cụ thể để rèn luyện và kiểm chứng năng lực. Từ một trường hợp ở cơ sở, yêu cầu ấy đặt ra rộng hơn trong công tác cán bộ của tỉnh sau sắp xếp.

Theo thống kê, Lâm Đồng hiện có 65.978 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó 25.766 người dưới 42 tuổi, chiếm 39,1%; 43.612 cán bộ nữ, chiếm 66,1% và 6.366 cán bộ là người DTTS, chiếm 9,6%. Những con số này cho thấy tỉnh không thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ DTTS, nhưng có nguồn chưa đồng nghĩa đã có đội ngũ kế cận. Bởi từ nguồn đến một cán bộ có thể đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn vẫn là cả một quá trình, trong đó đào tạo, rèn luyện, nhất là giao những công việc phù hợp để thử sức là những bước không thể thiếu.

Công tác cán bộ là một trong 3 khâu đột phá chiến lược quan trọng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định. (Ảnh: TL)

Xã Đam Rông 3 hiện có nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ DTTS khá dồi dào; riêng năm 2026, xã lần đầu quy hoạch 106 đồng chí vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên, quy hoạch mới là bước đầu. Điều quan trọng hơn là sau khi đưa vào nguồn, cán bộ phải được giao việc, được rèn luyện và có cơ hội thể hiện năng lực. “Trong bố trí, sử dụng cán bộ, Đảng ủy chú trọng đúng người, đúng năng lực, sở trường; mạnh dạn giao nhiệm vụ, tạo điều kiện để cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ DTTS rèn luyện qua thực tiễn, nhất là tại cơ sở”, bà Thuyên cho biết.

Cách làm từ xã Đam Rông 3 cũng đặt ra yêu cầu rộng hơn: nguồn cán bộ chỉ có ý nghĩa khi được chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, khi đó là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “ngang tầm nhiệm vụ, có phẩm chất, năng lực, tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Đồng thời lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Từ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ được đặt ra tại đại hội, Lâm Đồng cụ thể hóa bằng Đề án số 03-ĐA/TU ngày 13/8/2026, trọng tâm là tạo nguồn không dừng ở quy hoạch, mà gắn với đào tạo, rèn luyện, giao việc và sử dụng cán bộ qua thực tiễn.

Có thể nói, có nguồn là điểm bắt đầu. Đặt cán bộ vào công việc mới là cách để tổ chức nhìn rõ hơn năng lực, sở trường và khả năng đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn. Từ đó, việc tạo nguồn mới thực sự gắn với chuẩn bị đội ngũ kế cận.

(Còn nữa)