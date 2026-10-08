Trao cơ hội đi lại cho bệnh nhi 10 tuổi chịu di chứng sau chấn thương sọ não

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh khám cho em N.M.T trong chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân tại xã Yên Bài, TP Hà Nội. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi N.M.T (10 tuổi, trú tại xã Yên Bài, Hà Nội) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức can thiệp phẫu thuật để phục hồi vận động hai chân.

Trước đó, trường hợp của em T. được phát hiện trong chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân tại xã Yên Bài do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam tổ chức.

Ngay sau khi ghi nhận tình trạng biến dạng bàn chân của bệnh nhi, đoàn công tác đã nhanh chóng đưa em về bệnh viện để làm các xét nghiệm, chụp chiếu chuyên sâu. Chỉ 3 ngày sau chuyến thăm khám từ thiện, các chuyên gia đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật kéo dài gân gót để phục hồi vận động cho em.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh thực hiện ca phẫu thuật kéo dài gân gót Achilles qua da. Ảnh: BVCC

Theo bệnh sử, năm 6 tuổi, em T. gặp tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não rất nặng, phải mở khí quản và can thiệp thở máy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau đó tiếp tục điều trị hồi sức hơn 7 tháng tại tuyến dưới.

Dù đã hồi phục sức khỏe và hiện đi học lớp 3, quãng thời gian nằm điều trị kéo dài trước đó đã để lại di chứng co rút gân gót (gân Achilles) ở cả hai bên chân. Tình trạng này làm các khối cơ bị duỗi cứng, khiến bàn chân biến dạng và làm em gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam cho biết co rút gân gót là di chứng thường gặp ở những bệnh nhân nằm điều trị dài ngày sau chấn thương sọ não.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ về thông tin ca bệnh nhi N.M.T. Video: BVCC

Thay vì áp dụng các phương pháp mổ mở truyền thống như cắt tạo hình gân dạng chữ Z hay vạt chữ V-Y (thường dùng cho người lớn hoặc các ca can thiệp muộn), ê-kíp đã chọn kỹ thuật kéo dài gân gót qua da. Phương pháp này giúp điều chỉnh chiều dài gân Achilles thông qua các đường rạch nhỏ trên da, không cần thực hiện đường mổ lớn. Nhờ đó, tổn thương phần mềm được hạn chế, đồng thời có thể giảm đau và rút ngắn thời gian phục hồi sau phẫu thuật.

Quá trình hồi phục tích cực của em N.M.T sau ngày đầu phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ngay ngày đầu tiên sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi T. tiến triển khả quan. Em đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường và đủ điều kiện xuất viện. Ca mổ thành công mở ra kỳ vọng giúp T. sớm tự đứng vững, đi lại trên đôi chân của mình để tiếp tục đến trường và hòa nhập cùng bạn bè./.