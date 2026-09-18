Trao cơ hội để thanh niên khuyết tật khẳng định năng lực

Ban tổ chức khai mạc ngày hội. Ảnh: PV

Chương trình diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026) đồng thời triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chương trình công tác Hội, phong trào thanh niên năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hải Long - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh Hội luôn xác định đoàn kết, đồng hành và tạo cơ hội để mọi thanh niên phát huy năng lực là một nhiệm vụ quan trọng.

Theo ông Lê Hải Long, thanh niên khuyết tật không chỉ là những người cần được quan tâm, hỗ trợ, mà còn là những người trẻ giàu ý chí, có năng lực, khát vọng và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. "Ngày hội Tỏa sáng Nghị lực Việt vì thế không chỉ tôn vinh những tấm gương vượt khó. Điều quan trọng hơn là tạo một không gian bình đẳng để các bạn được gặp gỡ, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận việc làm, công nghệ, kiến thức khởi nghiệp và kết nối những nguồn lực thiết thực", ông Hải Long nói.

Ông Lê Hải Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Theo ông Lê Hải Long, một trong những thông điệp được nhấn mạnh tại ngày hội là thay đổi cách tiếp cận đối với thanh niên khuyết tật, từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo điều kiện để các bạn chủ động phát huy năng lực. Đặc biệt, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tham dự không chỉ đến để sẻ chia mà còn nhìn thấy ở thanh niên khuyết tật những nhân sự tiềm năng, những đối tác sáng tạo và những người trẻ có khả năng tạo ra giá trị.

"Sự đồng hành ý nghĩa nhất là trao cho các bạn cơ hội được học nghề, làm việc, khởi nghiệp, tiếp cận công nghệ và chứng minh năng lực bằng chính kết quả của mình", ông Hải Long nhấn mạnh.

Ban tổ chức tặng hoa nhà tài trợ chương trình. Ảnh: PV

Ngay sau lễ khai mạc, ngày hội tiếp tục với nhiều hoạt động dành cho thanh niên khuyết tật và cộng đồng. Trong đó, có không gian giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tư vấn việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số; chia sẻ các mô hình khởi nghiệp thành công; cuộc thi tìm kiếm thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng; các hoạt động trải nghiệm cùng người khuyết tật; tặng quà và khám, chữa bệnh miễn phí.

Ngày hội còn có các hoạt động giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số; chia sẻ mô hình khởi nghiệp; cuộc thi "Sắc màu nghị lực"; trải nghiệm cùng người khuyết tật; khám chuyên sâu, tư vấn chăm sóc sức khỏe và trao quà cho thanh niên khuyết tật. Thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức hướng tới tạo thêm những kết nối cụ thể giữa thanh niên khuyết tật với doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nguồn lực hỗ trợ; qua đó giúp các bạn có thêm điều kiện lập thân, lập nghiệp và tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng.

Tại chương trình là Ban tổ chức hỗ trợ 4 dự án thuộc dự án "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số" năm 2026. Mỗi dự án đã được hỗ trợ 50 triệu đồng, qua đó tiếp thêm nguồn lực để các ý tưởng khởi nghiệp có điều kiện phát triển, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và kinh tế số.