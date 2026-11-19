Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, liên địa bàn dân cư Cụm 4, phường Ba Đình đã tổ chức ngày hội với nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm qua, địa bàn đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong nhân dân với số tiền hơn 500 triệu đồng đã góp phần chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và duy trì các hoạt động vì cộng đồng.