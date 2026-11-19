Trao cơ hội để thanh niên cùng xây dựng và phát triển Thủ đô
Chính quyền có trách nhiệm tạo môi trường, cơ hội, thanh niên cần chủ động đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn và chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra sáng 19/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trao-co-hoi-de-thanh-nien-cung-xay-dung-va-phat-trien-thu-do-246261119192622875.htm