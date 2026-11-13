Trao cơ hội để quần chúng trưởng thành

Năm 2023, chị Lò Thị Yên được tín nhiệm giao đảm nhận cương vị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khe Đắc. Tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, chị từng lúng túng trong công tác tập hợp hội viên, tổ chức phong trào và tạo sự đồng thuận.

Chị Lò Thị Yên chia sẻ: "Khi ấy, tôi được chi bộ thôn động viên, khích lệ, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, cách thức tổ chức phong trào để thu hút hội viên. Tôi cũng được giao đảm nhận những phần việc cụ thể để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm".

Qua mỗi nhiệm vụ, chị Yên dần tích lũy kinh nghiệm, chủ động hơn trong công việc, mạnh dạn đề xuất và triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu của hội viên.

Từ thực tiễn công tác hội, chị Lò Thị Yên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, xác định động cơ vào Đảng từ mong muốn được cống hiến, phục vụ Nhân dân.

Chị luôn đi đầu trong các phong trào tại địa phương, trong lao động sản xuất. Gia đình chị hiện nuôi 50 con lợn kết hợp với ao cá, cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm. Chị còn nhiệt tình hỗ trợ các hộ thiếu kinh nghiệm, con giống trong phát triển chăn nuôi, góp phần tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Từ năm 2023 đến nay, chị đã tập hợp, kết nạp 70 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ trong thôn lên 130 người. Với quá trình phấn đấu, năm 2026, chị Lò Thị Yên vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Cũng như chị Yên, chị Hà Thị Quynh ở thôn Ba Khe là quần chúng tích cực, nhiệt tình tham gia các công việc chung, từ vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai đến hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Nhận thấy tinh thần trách nhiệm của chị, chi bộ thôn quan tâm theo dõi, tạo điều kiện tham gia các phong trào, đồng thời phân công đảng viên giúp đỡ, hướng dẫn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Chị Quynh chia sẻ: "Được tổ chức tin tưởng giao việc, tôi đã nhận rõ hơn trách nhiệm của mình đối với tập thể và cộng đồng. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành tốt càng thôi thúc tôi nỗ lực nhiều hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của chi bộ và người dân".

Việc trao cơ hội, tạo môi trường để quần chúng rèn luyện, trưởng thành đã góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở Chi bộ thôn Ba Khe. Trung bình mỗi năm, chi bộ thôn kết nạp từ 1 - 2 đảng viên mới. Hiện, chi bộ có 88 đảng viên, là chi bộ thôn có số lượng đảng viên nhiều nhất xã.

"Thông qua các phong trào, chi bộ phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Hiện đang có 21 quần chúng được theo dõi, tạo nguồn kết nạp đảng. Bên cạnh đó, chi bộ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với quần chúng và gia đình để nắm tâm tư, nguyện vọng, xác định động cơ, mục tiêu phấn đấu, từ đó lựa chọn, giới thiệu những nhân tố tích cực tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng". Ông Hoàng Văn Kửu - Bí thư Chi bộ thôn Ba Khe

Khi quần chúng được tin tưởng giao nhiệm vụ, được hướng dẫn và ghi nhận kịp thời, động lực phấn đấu sẽ được củng cố. Từ thực tiễn ấy, Đảng bộ xã Cát Thịnh đã chú trọng đổi mới cách làm trong công tác phát triển đảng viên.

Cùng với phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú, các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động rà soát, lập danh sách bồi dưỡng, đưa nội dung phát triển đảng viên vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng.

Nhờ đó, năm 2025, Đảng bộ xã Cát Thịnh kết nạp 24/18 đảng viên mới; 10 tháng năm 2026 kết nạp 33/28 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Sau kết nạp, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể để đảng viên trẻ có môi trường rèn luyện, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, từng bước trưởng thành qua thực tiễn. Bà Hà Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Thịnh

Ở Cát Thịnh, mỗi quần chúng ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng là một hạt giống được gieo bằng niềm tin, vun đắp qua thực tiễn và dìu dắt của tổ chức. Từ những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở, họ từng bước trưởng thành, vững vàng hơn trong nhận thức, trách nhiệm và lý tưởng, trở thành lực lượng kế cận xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.