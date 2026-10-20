Các cá nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026.

Tại chương trình trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 diễn ra mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Đáng chú ý, từ thực tiễn đời sống, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: “chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước”. Đây là thông điệp có ý nghĩa thiết thực trong dịp 20/10, bởi sự ghi nhận đối với phụ nữ sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành những cơ hội cụ thể để họ học tập, làm việc, sáng tạo, đảm nhận những vị trí xứng đáng với năng lực và khát vọng của mình.

Trong một xã hội đang chuyển động mạnh mẽ, giá trị của người phụ nữ không thể chỉ được đo bằng khả năng quán xuyến gia đình hay sự hy sinh vì người khác. Những phẩm chất ấy vẫn đáng trân trọng, nhưng người phụ nữ hôm nay còn cần được nhìn nhận đầy đủ với tư cách một cá nhân có tri thức, có năng lực chuyên môn, có chính kiến, có quyền lựa chọn con đường phát triển và có khát vọng khẳng định bản thân. Tôn vinh phụ nữ vì thế cần bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận của xã hội Việt Nam trong nhiều thập niên qua là ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia sâu rộng vào lĩnh vực chính trị, kinh tế, quản lý và đời sống công cộng. Phụ nữ tham gia các cương vị lãnh đạo và ngày càng khẳng định năng lực trong những lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với biến động nhanh chóng của thời đại.

Trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều nữ doanh nhân đã xây dựng doanh nghiệp, phát triển thương hiệu và tạo việc làm cho người lao động. Trong khoa học, công nghệ, giáo dục và y tế, nhiều nữ trí thức kiên trì theo đuổi nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống. Ở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các cộng đồng dân cư, phụ nữ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quản lý, vận động quần chúng, thực hiện an sinh xã hội và củng cố sự gắn kết cộng đồng.

Những đóng góp ấy cho thấy phụ nữ không phải là nguồn lực bổ sung bên cạnh các động lực phát triển khác, mà là một bộ phận không thể thiếu của chính quá trình phát triển. Đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội. Những lĩnh vực từng được xem là khó tiếp cận đối với phụ nữ nay mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đòi hỏi họ phải được trang bị kiến thức, kỹ năng số, khả năng thích ứng và tư duy đổi mới liên tục.

Để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình ấy, các chính sách hỗ trợ cần hướng tới đúng những nhóm phụ nữ đang gặp nhiều khó khăn, từ phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đến nữ công nhân, phụ nữ khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh việc mở rộng cơ hội học nghề, tiếp cận vốn và phát triển sinh kế, cần tăng cường các dịch vụ chăm sóc trẻ em, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng môi trường làm việc an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về bình đẳng giới.

Đây cũng là tinh thần được thể hiện trong phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khi nhấn mạnh yêu cầu để phụ nữ được tham gia bình đẳng vào các động lực phát triển mới, đồng thời đề nghị tháo gỡ những rào cản về vốn, công nghệ, thị trường và kỹ năng quản trị, qua đó tạo điều kiện thực chất cho phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Thư chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có Thư chúc mừng.

Bức thư nêu rõ: Nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ cả nước, cùng chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong thư, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, trung hậu, đảm đang; có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, trí tuệ và sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; vừa gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình, cộng đồng, vừa tích cực góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước và phong trào phụ nữ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định những mục tiêu, định hướng lớn, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự cường, tự tin, đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tiếp tục khẳng định và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp nối tinh thần đó, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã mở ra chặng đường mới cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Cho rằng đây vừa là thời cơ, vừa là trách nhiệm lớn lao, bà Lê Thị Thủy mong rằng phụ nữ Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; chủ động học tập, làm chủ tri thức và công nghệ, tự tin hội nhập, sáng tạo trong lao động, sản xuất và công tác; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.