Với những nữ nhân viên điện lực trực tiếp tham gia công tác vận hành, yêu cầu của nghề không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn ở sự tập trung, kỷ luật, khả năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm.

Chị Phạm Minh Hằng.

Là người trực tiếp đảm nhận công việc đặc thù ấy, chị Phạm Minh Hằng - nhân viên trực vận hành chính, Điện lực Bát Xát luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, giữ vững dòng điện phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân.

Chị Hằng chia sẻ “Trước giờ nhận ca, tôi luôn kiểm tra kỹ nhật ký vận hành, nắm chắc sơ đồ kết dây, không ngừng trau dồi kiến thức để tự tin khi xử lý tình huống”.

Với chị em trong lĩnh vực quản lý vận hành lưới điện cao thế cũng đang từng bước khẳng định vai trò bằng kiến thức, sự chủ động và tinh thần vượt khó. Đặc thù công việc thường xuyên phải trực đêm, trực ngày lễ, tết và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết bất lợi nên bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp, mỗi nữ cán bộ thuộc Xí nghiệp Lưới điện cao thế của Lào Cai luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt công việc được giao.

Bộc bạch về những khó khăn trong thực hiện công việc, chị Dương Ngọc Anh - nhân viên Tổ truyền tải điện số 6 khu vực Yên Bái, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lào Cai chia sẻ: Tôi luôn không ngừng nỗ lực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn để cùng đồng nghiệp thực hiện thao tác theo lệnh của điều độ một cách hiệu quả nhất”.

Chị Dương Ngọc Anh phối hợp cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường

Tại Công ty Điện lực Lào Cai, lao động nữ hiện chiếm khoảng 22% tổng số lao động, trong đó có 20 chị em được tín nhiệm giao đảm nhiệm các vị trí quản lý, từ tổ trưởng, đội trưởng đến trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị. Dù ở vị trí nào, nữ nhân viên điện lực luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng tiếp cận những yêu cầu mới của công việc, đổi mới sáng tạo và phát huy năng lực trong thực tiễn.

Nhiều chị em tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Trong bối cảnh chuyển đổi số, những thế mạnh của phụ nữ về sự cẩn trọng, tỉ mỉ, khả năng phối hợp, tư duy hệ thống và tinh thần trách nhiệm tiếp tục được phát huy trong các lĩnh vực quản lý kỹ thuật, dữ liệu, an toàn và vận hành.

Nữ Nhân viên Điện lực trực tiếp tham gia công tác bảo dưỡng thiết bị trên hiện trường.

Công ty Điện lực Lào Cai đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại 16/16 đơn vị.

Công tác tuyên truyền được triển khai tới 1.143 người lao động, trong đó có 265 lao động nữ, thông qua hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động đoàn thể, truyền thông nội bộ và các nền tảng số. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng. Trong hai năm 2025 và 2026, toàn công ty đã có 70 lượt nữ nhân viên điện lực được các cấp khen thưởng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai nhấn mạnh: “Giai đoạn vừa qua, Công ty Điện lực Lào Cai luôn dành sự quan tâm tới đội ngũ công nhân viên, người lao động, nhất là lao động nữ. Tạo điều kiện tối đa để chị em được học tập, nâng cao trình độ, hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhất. Góp phần đưa công ty ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng bộ, chính quyền giao phó".

Từ góc độ công tác nữ công, bà Lê Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Nữ công Công ty Điện lực Lào Cai khẳng định: Việc khuyến khích nữ cán bộ, nhân viên tự tin, chủ động học tập, đổi mới và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới là một trong những yếu tố quan trọng để phát huy năng lực, đóng góp của lao động nữ. Trong thời gian tới, Ban Nữ công Công ty mong muốn mỗi nữ cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chủ động đổi mới, sáng tạo trong công việc, tự tin nhận những nhiệm vụ mới”.

Dù ở vị trí nào, nữ nhân viên điện lực luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công việc.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, Công ty Điện lực Lào Cai sẽ tiếp tục hướng tới xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, nhân văn, chuyên nghiệp, nơi mỗi người lao động đều được tôn trọng, được cống hiến và được ghi nhận; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.