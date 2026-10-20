Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Được xem có vai trò đặc biệt quan trọng, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030) đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hay mới đây, Nghị định 168/2026/NĐ-CP cũng đã quy định phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con được hỗ trợ ít nhất 2 triệu đồng, cùng với các chính sách về bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe và thai sản. Những chính sách này đã góp phần tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn trong quá trình mang thai, sinh con và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Bên cạnh chính sách chăm lo sức khỏe, những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng đã triển khai, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và nâng cao vị thế của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, mở ra hướng đi quan trọng để phụ nữ có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt, tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, giúp phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Lãnh đạo xã Lũng Cú cùng người dân thu hoạch lúa, đánh giá năng suất và hiệu quả các giống lúa đặc sản của địa phương trong vụ mùa năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số để xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ nông sản, sản phẩm truyền thống như thổ cẩm, dược liệu… đã giúp phụ nữ mở rộng thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và tiếp cận những phương thức kinh doanh mới.

Có thể khẳng định, những chính sách này không chỉ làm thay đổi nhận thức, mà còn nâng cao năng lực làm chủ cuộc sống của phụ nữ dân tộc thiểu số. Chẳng hạn, thông qua các tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số, Dự án 8 đã tạo cú hích trong việc thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, từng bước hạn chế những quan niệm và tập tục gây bất lợi cho phụ nữ, trẻ em gái.

Các chương trình, dự án cũng đã nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển sinh kế, giúp cải thiện đời sống, tăng khả năng tự chủ kinh tế và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia các hoạt động phát triển tại địa phương.

Cùng với đó, tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ ngày càng được chú trọng. Các chương trình, dự án tạo điều kiện để phụ nữ tham gia thực chất vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giám sát, phản biện tại cộng đồng và tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Thành viên các tổ nhóm tự quản được vay vốn với mức lãi suất hợp lý. Ảnh: CARE Việt Nam

Bên cạnh việc nâng cao vị thế, phụ nữ và trẻ em còn được quan tâm bảo vệ trước những vấn đề cấp thiết thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ phòng ngừa và giải quyết những vấn đề như bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại phụ nữ và trẻ em, tảo hôn cùng các nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn và quyền lợi của phụ nữ, trẻ em gái.

Không chỉ vậy, khi được tiếp cận thông tin, trang bị kiến thức, hỗ trợ sinh kế và tạo điều kiện tham gia vào quá trình ra quyết định, phụ nữ không chỉ cải thiện cuộc sống của bản thân mà còn trở thành chủ thể tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiến bộ và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.

Đó chính là sự chuyển biến từ hỗ trợ sang trao cơ hội, từ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt sang tạo điều kiện để họ tự vươn lên một cách bền vững.

Yêu cầu nâng cao chất lượng chính sách càng có ý nghĩa trong giai đoạn phát triển tiếp theo, ngày 24/8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Chương trình đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao thu nhập, giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện điều kiện phát triển ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy các chính sách an sinh, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng bảo đảm phụ nữ được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng với các cơ hội phát triển mới.

Có thể nói, bằng những chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước, mục tiêu hướng tới không chỉ giúp phụ nữ dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn trước mắt, mà tạo điều kiện để họ có đủ kiến thức, năng lực, nguồn lực và niềm tin vươn lên bằng chính sức mình.

Khi phụ nữ thực sự được trao quyền, được tôn trọng và có cơ hội phát huy khả năng, chính sách không chỉ góp phần thay đổi cuộc sống của từng cá nhân mà còn tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho cả cộng đồng, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đất nước.